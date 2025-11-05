https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/trump-rekorunu-yeniledi-abd-federal-hukumeti-kapanmasi-36-gune-ulasti-1100747328.html
Trump rekorunu yeniledi: ABD Federal Hükümeti kapanması 36 güne ulaştı
Trump rekorunu yeniledi: ABD Federal Hükümeti kapanması 36 güne ulaştı
ABD'de devam eden Federal Hükümet kapanması, ülke genelinde çeşitli hükümet işlemlerini ve hizmetlerini etkilemeye devam ediyor.
ABD federal hükümet kapanması 36. gününe ulaşarak ülke tarihindeki en uzun kapanma rekorunu kırdı.Federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısı 13 girişimin ardından bir kez daha Senato’dan geri döndü.Salı akşamı itibarıyla 36. gününe giren kapanma, 2019’un başında kırılan bir önceki rekoru geride bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk dönemi sırasında, 2018 Aralık – 2019 Ocak arasında meydana gelen ve 35 gün süren son hükümet kapanmasında havaalanlarında uzun gecikmeler yaşanmış, yüzbinlerce federal çalışan maaşsız kalmıştı. Bu kez etkilerin daha büyük ve yıkıcı olması bekleniyor.Hükümet 1 Ekim'de kapanmıştıABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor.Uzmanlar, hükümet kapanmasının ABD'nin ekonomik büyümesini her hafta 0.1-0.2 puan düşürdüğü uyarısında bulundu. Mevcut kriz uzarsa, sonuçları ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilir.
Trump rekorunu yeniledi: ABD Federal Hükümeti kapanması 36 güne ulaştı
09:11 05.11.2025
