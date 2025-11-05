Rusya: Kiev’e silah pompalamak, Avrupa için kazanma ihtimali olmayan bir durum
Rus diplomat Ulyanov, siyasi ve diplomatik çabalar engellenirken Kiev'e silah pompalamanın Avrupa ve Ukrayna’yı ‘kaybetme-kaybetme’ durumuna soktuğunu belirtti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Sputnik’e açıklamasında, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya devam eden silah yardımını değerlendirdi.
Ukrayna ve çevresinde çatışmanın devam ettiği bir durumda, Avrupa Birliği’nin en kötü davranış biçimini seçtiğini söyleyen Ulyanov, şunu dedi:
Siyasi ve diplomatik çabaları fiilen engellerken Ukrayna'yı silahlarla sınırsız bir şekilde pompalıyorlar. Bu, hem Avrupa hem de Ukrayna için açıkça ‘kaybetme-kaybetme’ durumu.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
‘Batı çoktandır ataletle hareket ediyor’
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarına da değinen Rus diplomat, bu konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
Batı uzun zamandır atalet içinde hareket ediyor. Bunun en çarpıcı örneği, Rusya'ya karşı bitmek bilmeyen ve işe yaramayan yaptırım ‘paketleri’. Yine de Avrupa Birliği, bir paketi kabul ettikten sonra neredeyse hemen ertesi gün bir sonraki paket üzerinde çalışmaya başlıyor. Bu tür çabaların tutar tarafı yok.
Aynı zamanda, Batı'nın Ukrayna'da olup bitenler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini söylemek için henüz erken olduğuna inanan Ulyanov, “Batı Avrupa ülkeleri, çok etkili olmasa da, Kiev'in politikaları da dahil olmak üzere olayları Rusya ile çatışma yönünde yönlendirmeye çalışıyorlar” diye ekledi.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısı ile başa çıkabileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerdeki uzmanlar ve siyasetçiler bile, Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kontrol altına alma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm dünya ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti. Putin'e göre, Batı'nın temel amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek.