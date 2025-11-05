https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/rusya-kieve-silah-pompalamak-avrupa-icin-kazanma-ihtimali-olmayan-bir-durum-1100746066.html

Rusya: Kiev’e silah pompalamak, Avrupa için kazanma ihtimali olmayan bir durum

Rusya: Kiev'e silah pompalamak, Avrupa için kazanma ihtimali olmayan bir durum

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Sputnik’e açıklamasında, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya devam eden silah yardımını değerlendirdi.Ukrayna ve çevresinde çatışmanın devam ettiği bir durumda, Avrupa Birliği’nin en kötü davranış biçimini seçtiğini söyleyen Ulyanov, şunu dedi:‘Batı çoktandır ataletle hareket ediyor’Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarına da değinen Rus diplomat, bu konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:Aynı zamanda, Batı'nın Ukrayna'da olup bitenler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini söylemek için henüz erken olduğuna inanan Ulyanov, “Batı Avrupa ülkeleri, çok etkili olmasa da, Kiev'in politikaları da dahil olmak üzere olayları Rusya ile çatışma yönünde yönlendirmeye çalışıyorlar” diye ekledi.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısı ile başa çıkabileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerdeki uzmanlar ve siyasetçiler bile, Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca ifade etmişti.

