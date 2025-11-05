Türkiye
Rusya Dışişleri: NATO, Kaliningrad Bölgesini abluka altına alma senaryosunu çalışıyor
Rusya Dışişleri: NATO, Kaliningrad Bölgesini abluka altına alma senaryosunu çalışıyor
Rus diplomat Gruşko, Baltık bölgesinin aktif olarak militarize edildiğini, NATO güçleri ve kaynaklarıyla güçlendirildiğini belirtti. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, NATO’nun Baltık bölgesinde yaptığı tatbikat sırasında, Kaliningrad Bölgesi’ni abluka altına alma senaryosunu çalıştığını söyledi.“İttifakın tatbikatı sırasında, Kaliningrad Bölgesi’ni abluka altına alma senaryosu işleniyor” şeklinde konuşan Gruşko, Baltık bölgesinde aktif bir militarizasyon sürecinin yaşandığını kaydederek bölgenin koalisyon güçleri ve araçları ile pompalandığının altını çizdi.Baltık bölgesinin uzun süre çok yönlü ve etkili bir işbirliği alanı olduğunu anımsatan Rus diplomat, bu işbirliği çerçevesinde bölgede ortaya çıkan sorunların yalnızca barışçıl yollarla çözüme kavuşturulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Gruşko, “İttifak bu yıl Baltık Nöbetçisi misyonunu başlattı ve bu misyon aracılığıyla bu sularda kendi denizcilik kurallarını belirlemeye çalışıyor. NATO müttefikleri öncelikle Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen deniz taşımacılığını kontrol altına almak ve ardından mümkün olduğunca sınırlamak istiyor” diye dikkat çekti.
Rusya Dışişleri: NATO, Kaliningrad Bölgesini abluka altına alma senaryosunu çalışıyor

11:52 05.11.2025
© Ruptly . Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© Ruptly . Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rus diplomat Gruşko, Baltık bölgesinin aktif olarak militarize edildiğini, NATO güçleri ve kaynaklarıyla güçlendirildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, NATO’nun Baltık bölgesinde yaptığı tatbikat sırasında, Kaliningrad Bölgesi’ni abluka altına alma senaryosunu çalıştığını söyledi.
İttifakın tatbikatı sırasında, Kaliningrad Bölgesi’ni abluka altına alma senaryosu işleniyor” şeklinde konuşan Gruşko, Baltık bölgesinde aktif bir militarizasyon sürecinin yaşandığını kaydederek bölgenin koalisyon güçleri ve araçları ile pompalandığının altını çizdi.
Baltık bölgesinin uzun süre çok yönlü ve etkili bir işbirliği alanı olduğunu anımsatan Rus diplomat, bu işbirliği çerçevesinde bölgede ortaya çıkan sorunların yalnızca barışçıl yollarla çözüme kavuşturulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak NATO'nun çabalarıyla bu bölge bir çatışma alanına dönüştü. Bu çatışma, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği daha da tırmandı.
Gruşko, “İttifak bu yıl Baltık Nöbetçisi misyonunu başlattı ve bu misyon aracılığıyla bu sularda kendi denizcilik kurallarını belirlemeye çalışıyor. NATO müttefikleri öncelikle Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen deniz taşımacılığını kontrol altına almak ve ardından mümkün olduğunca sınırlamak istiyor” diye dikkat çekti.
