Grossi: Trump'ın nükleer silah kararı uluslararası güvenlik sistemini zayıflatıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah denemeleri yapma kararının, uluslararası güvenlik ve barış sistemini zayıflatmakta olduğunu ve artan gerilimi gösterdiğini söyledi.Grossi, “Bence bu, barış sisteminin ve belki de nükleer silahların yayılmasını önleme sisteminin zayıflamasıdır. Bu, mevcut derin krizin bir tezahürü” ifadesini kullanarak birilerinin, başkalarının testlerine cevap olarak test yapmasını, “kas oyunu” ve “kendi yeteneklerini sergileme arzusu” olarak nitelendirdi.Trump'ın, Rusya ve Çin'in ‘gizli’ nükleer denemeler yaptığı yönündeki iddiasının doğruluğundan şüphe duyduğunu dile getiren UAEA Direktörü, bu konuda şu yorumda bulundu:ABD’nin açıklamalarında, söz konusu testlerin türüne ilişkin belirsizlik olduğuna dikkat çeken Grossi, “Nükleer patlamalar mı söz konusu olacak, yoksa sadece taşıyıcıların fırlatılması mı?” diyerek bu bağlamda, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimini savunma ve “Birleşmiş Milletler'in barış ve uluslararası güvenliği sağlama rolünü geri kazanma” çağrısında bulundu.

