https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/grossi-trumpin-nukleer-silah-karari-uluslararasi-guvenlik-sistemini-zayiflatiyor-1100750094.html
Grossi: Trump'ın nükleer silah kararı uluslararası güvenlik sistemini zayıflatıyor
Grossi: Trump'ın nükleer silah kararı uluslararası güvenlik sistemini zayıflatıyor
Sputnik Türkiye
UAEA Genel Direktörü Grossi, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Çin'in ‘gizli’ nükleer denemeler yaptığı yönündeki iddialarının doğruluğundan şüphe duyduğunu... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T11:33+0300
2025-11-05T11:33+0300
2025-11-05T11:29+0300
dünya
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rafael mariano grossi
abd
donald trump
çin
rusya
nükleer silah
nükleer silah denemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080115437_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_915078f88621ab9663da91209daad3a2.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah denemeleri yapma kararının, uluslararası güvenlik ve barış sistemini zayıflatmakta olduğunu ve artan gerilimi gösterdiğini söyledi.Grossi, “Bence bu, barış sisteminin ve belki de nükleer silahların yayılmasını önleme sisteminin zayıflamasıdır. Bu, mevcut derin krizin bir tezahürü” ifadesini kullanarak birilerinin, başkalarının testlerine cevap olarak test yapmasını, “kas oyunu” ve “kendi yeteneklerini sergileme arzusu” olarak nitelendirdi.Trump'ın, Rusya ve Çin'in ‘gizli’ nükleer denemeler yaptığı yönündeki iddiasının doğruluğundan şüphe duyduğunu dile getiren UAEA Direktörü, bu konuda şu yorumda bulundu:ABD’nin açıklamalarında, söz konusu testlerin türüne ilişkin belirsizlik olduğuna dikkat çeken Grossi, “Nükleer patlamalar mı söz konusu olacak, yoksa sadece taşıyıcıların fırlatılması mı?” diyerek bu bağlamda, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimini savunma ve “Birleşmiş Milletler'in barış ve uluslararası güvenliği sağlama rolünü geri kazanma” çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-gerceklerle-bagini-kopardi-ya-da-kupyanskla-ilgili-gercegi-1100749775.html
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080115437_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_67ab53423975645c737868fb9500b1b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi, abd, donald trump, çin, rusya, nükleer silah, nükleer silah denemesi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi, abd, donald trump, çin, rusya, nükleer silah, nükleer silah denemesi
Grossi: Trump'ın nükleer silah kararı uluslararası güvenlik sistemini zayıflatıyor
UAEA Genel Direktörü Grossi, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Çin'in ‘gizli’ nükleer denemeler yaptığı yönündeki iddialarının doğruluğundan şüphe duyduğunu belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah denemeleri yapma kararının, uluslararası güvenlik ve barış sistemini zayıflatmakta olduğunu ve artan gerilimi gösterdiğini söyledi.
Grossi, “Bence bu, barış sisteminin ve belki de nükleer silahların yayılmasını önleme sisteminin zayıflamasıdır. Bu, mevcut derin krizin bir tezahürü” ifadesini kullanarak birilerinin, başkalarının testlerine cevap olarak test yapmasını, “kas oyunu” ve “kendi yeteneklerini sergileme arzusu” olarak nitelendirdi.
Trump'ın, Rusya ve Çin'in ‘gizli’ nükleer denemeler yaptığı yönündeki iddiasının doğruluğundan şüphe duyduğunu dile getiren UAEA Direktörü, bu konuda şu yorumda bulundu:
Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum, ancak geleneksel testler söz konusu olduğunda, Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması uyarınca oluşturulan ve benim İtalyan kuruluşuma yakın, nükleer testlerin yasaklanmasıyla ilgilenen ve bu tür olayları anında kaydedebilen uluslararası bir izleme sistemimiz var. Her halükarda, deneme karşılığında deneme, füze karşılığında füze, bu iyi bir haber değil.
ABD’nin açıklamalarında, söz konusu testlerin türüne ilişkin belirsizlik olduğuna dikkat çeken Grossi, “Nükleer patlamalar mı söz konusu olacak, yoksa sadece taşıyıcıların fırlatılması mı?” diyerek bu bağlamda, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimini savunma ve “Birleşmiş Milletler'in barış ve uluslararası güvenliği sağlama rolünü geri kazanma” çağrısında bulundu.