Petrol taşımacılığında büyük dönüş: Tankerler 'kirlenerek' servet kazanıyor

Petrol taşımacılığında büyük dönüş: Tankerler 'kirlenerek' servet kazanıyor

05.11.2025

Dünyanın deniz taşımacılığı sektörü yeni bir dalgaya girdi. Birçok gemi, jet yakıtı ve dizel gibi ürünleri taşımayı bırakıp ham petrol taşımacılığına geçti. Sadece kasım ayının ilk dört gününde dokuz büyük tanker bu değişimi yaptı. Uzmanlara göre bu eğilim, ham petrol ticaretindeki büyük kazanç fırsatları nedeniyle hızla yayılıyor.'Kirlenmek kaçınılmazdı' Deniz taşımacılığı analisti Georgios Sakellariou, yaşanan dönüşümü “Kirlenmek kaçınılmazdı” sözleriyle özetledi. Sakellariou, bunun artık sadece operasyonel bir tercih değil, genel bir piyasa trendi haline geldiğini aktardı. Gemiler 'temiz ürün' taşımayı bırakıp 'kirli ticaret' diye bilinen ham petrol taşımacılığına geçtiğinde, gelirleri katlanıyor.Büyük kazanç kapısı Ham petrol taşımacılığında navlun ücretleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Büyük tankerlerin günlük kazancı 65 bin doların üzerine çıktı. Bu rakam, jet yakıtı ya da dizel taşıyan benzer boyuttaki gemilerin kazancından yaklaşık yüzde 70 daha fazla. Sektör uzmanlarına göre, bir LR2 tanker kirlenirse Aframax seviyesinde para kazanabiliyor. Yani, temiz yakıt taşımaktan vazgeçen gemiler artık çok daha yüksek ücretlerle çalışabiliyor.Değişimin bedeli ağır Ancak bu dönüşümün maliyeti de var. Temiz yakıt taşımak isteyen gemiler, her seferinde yeniden özel kaplama ve bakım masrafı ödemek zorunda kalıyor. Bir kez ham petrol taşıyan gemi, bu işlemi tekrar yapmadan 'temiz ticarete' dönemiyor. Yine de artan kar oranları, birçok armatörü bu masrafa rağmen 'kirli' ticarete yönelmeye teşvik ediyor.OPEC+ ülkelerinin üretimi artırması ve Rusya ile İran’a yönelik Batı yaptırımlarının etkileri, petrol akışını daha da hızlandırdı. Bu da deniz taşımacılığında yeni bir rekabet dönemi başlattı.

