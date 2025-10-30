https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/suudi-arabistanin-butce-acigi-derinlesti-petrol-gelirleri-sert-dustu-1100628896.html
Suudi Arabistan’ın bütçe açığı derinleşti: Petrol gelirleri sert düştü
Suudi Arabistan’ın bütçe açığı derinleşti: Petrol gelirleri sert düştü
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan’ın bütçesini zorluyor. Krallığın üçüncü çeyrek bütçe açığı 88.5 milyar riyale (yaklaşık 23.6 milyar dolar)... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T18:48+0300
2025-10-30T18:48+0300
2025-10-30T18:48+0300
ekonomi̇
suudi arabistan
maliye bakanlığı
veliaht prens muhammed bin selman
petrol
petrol fiyatları
bütçe açığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/07/1053547288_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_c0466ac94d053dcb2401a00162ffa418.jpg
Suudi Arabistan, yılın üçüncü çeyreğinde petrol gelirlerindeki düşüş nedeniyle bütçe açığını büyüttü. Maliye Bakanlığı verilerine göre, eylül sonuna kadar bütçe açığı 50 milyar dolara yaklaştı. Petrol dışı gelirler geçen yıla göre değişmezken, petrol gelirleri 51 milyar dolardan 40 milyar dolara geriledi.Harcama artışı baskı yaratıyor Hükümet, bu yılki bütçe açığının tahmin edilenden daha büyük olacağını açıklamıştı. Yeni tahminlere göre, 2025’te açığın GSYH’nin yüzde 5.3’üne ulaşması bekleniyor. Bu oran, önceki öngörünün iki katından fazla. Yetkililer, açığın nedenini artan kamu harcamaları ve zayıflayan gelirler olarak gösterdi.Petrol fiyatları denge seviyesinin çok altındaPetrol fiyatları yıl başından bu yana yüzde 10 düşerek 70 doların altına indi. Verilere göre, Suudi bütçesinin dengede kalması için varil başına 94 dolar gerekiyor. Ülkenin Varlık Fonu harcamaları da hesaba katıldığında, bu denge fiyatı 111 dolara çıkıyor.Veliaht Prens’in dönüşüm planı baskı altında Krallık, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ekonomik çeşitlenme programı kapsamında yüz milyarlarca dolarlık yatırımı sürdürüyor. Ancak düşük petrol fiyatları, bu dev projelerin finansmanını zorlaştırıyor. Ekonomik büyüklüğü 1.2 trilyon doları bulan ülke, 2022’den bu yana bütçe açığı veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/irak-petrol-ihracatini-artirdi-petrol-sahasindaki-yangin-sevkiyati-durdurmadi-1100518007.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/07/1053547288_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_3ee23de88839ae6cc6a39e3b94680fd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, maliye bakanlığı, veliaht prens muhammed bin selman, petrol, petrol fiyatları, bütçe açığı
suudi arabistan, maliye bakanlığı, veliaht prens muhammed bin selman, petrol, petrol fiyatları, bütçe açığı
Suudi Arabistan’ın bütçe açığı derinleşti: Petrol gelirleri sert düştü
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan’ın bütçesini zorluyor. Krallığın üçüncü çeyrek bütçe açığı 88.5 milyar riyale (yaklaşık 23.6 milyar dolar) ulaştı. Maliye Bakanlığı, harcamalardaki artış ve gelirlerdeki düşüş nedeniyle bu yılın tamamında beklenenden daha yüksek açık öngörüyor.
Suudi Arabistan, yılın üçüncü çeyreğinde petrol gelirlerindeki düşüş nedeniyle bütçe açığını büyüttü. Maliye Bakanlığı verilerine göre, eylül sonuna kadar bütçe açığı 50 milyar dolara yaklaştı. Petrol dışı gelirler geçen yıla göre değişmezken, petrol gelirleri 51 milyar dolardan 40 milyar dolara geriledi.
Harcama artışı baskı yaratıyor
Hükümet, bu yılki bütçe açığının tahmin edilenden daha büyük olacağını açıklamıştı. Yeni tahminlere göre, 2025’te açığın GSYH’nin yüzde 5.3’üne ulaşması bekleniyor. Bu oran, önceki öngörünün iki katından fazla. Yetkililer, açığın nedenini artan kamu harcamaları ve zayıflayan gelirler olarak gösterdi.
Petrol fiyatları denge seviyesinin çok altında
Petrol fiyatları yıl başından bu yana yüzde 10 düşerek 70 doların altına indi. Verilere göre, Suudi bütçesinin dengede kalması için varil başına 94 dolar gerekiyor. Ülkenin Varlık Fonu harcamaları da hesaba katıldığında, bu denge fiyatı 111 dolara çıkıyor.
Veliaht Prens’in dönüşüm planı baskı altında
Krallık, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ekonomik çeşitlenme programı kapsamında yüz milyarlarca dolarlık yatırımı sürdürüyor. Ancak düşük petrol fiyatları, bu dev projelerin finansmanını zorlaştırıyor. Ekonomik büyüklüğü 1.2 trilyon doları bulan ülke, 2022’den bu yana bütçe açığı veriyor.