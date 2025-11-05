https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/fransada-77-yasindaki-bisikletci-ucurumdan-dustu-uc-gun-sarapla-hayatta-kaldi-1100759813.html
Fransa’da 77 yaşındaki bisikletçi uçurumdan düştü: Üç gün şarapla hayatta kaldı
Fransa'nın Cevennes dağlık bölgesinde bisikletiyle gezerken virajı kaçıran 77 yaşındaki bir adam, 40 metrelik uçurumdan düştü. Üç gün boyunca yanında taşıdığı... 05.11.2025
Fransa’nın güneyindeki Cevennes dağlık bölgesinde, 77 yaşındaki bir bisikletçi yaklaşık 40 metre derinliğindeki bir vadiye düştü. Adam, üç gün boyunca yanında taşıdığı birkaç şarap şişesiyle hayatta kaldı.Yol bakım ekipleri yardım çığlıklarını duyduFransız medyasında yer alan bilgilere göre, bisikletçi dönüş yolunda virajı kaçırarak uçurumdan aşağı yuvarlandı. Vadi tabanında sıkışan adamın yanında sadece su ve birkaç şarap şişesi bulunuyordu. Üç gün boyunca orada mahsur kalan yaşlı adam, sonunda bölgeden geçen yol bakım ekiplerinin yardım çığlıklarını duymasıyla fark edildi.Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, adamı helikopterle kurtararak hastaneye kaldırdı. Yetkililer, kazazedenin bilincinin açık olduğunu ve genel sağlık durumunun “olağanüstü bir şekilde iyi” olduğunu bildirdi.Yerel basın, adamın düşüş noktasının dağlık yapısı nedeniyle cep telefonu sinyali alınamayan bir bölgede olduğunu belirtti. Kurtarma ekipleri, olayın dağ bisikletçileri için “doğa koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan dramatik bir örnek” olduğunu vurguladı.
fransa
