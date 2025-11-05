https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/chpnin-itirazina-ret-gursel-tekin-gorevine-devam-edecek-1100749383.html
CHP'nin itirazına ret: Gürsel Tekin görevine devam edecek
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı itiraz reddedildi. Özgür Çelik'in yerine geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
CHP'nin, İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum atanmasına ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedildi.CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki Gürsel Tekin ve kayyum heyeti görevine devam edecek.
CHP'nin itirazına ret: Gürsel Tekin görevine devam edecek
10:15 05.11.2025 (güncellendi: 10:19 05.11.2025)
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı itiraz reddedildi. Özgür Çelik'in yerine geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu heyet görevine devam edecek.
