https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/gullunun-kizi-yeniden-ifade-verdi-annesinin-kadese-basarim-sozlerine-aciklik-getirdi-1100747879.html
Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi: Annesinin 'KADES'e basarım' sözlerine açıklık getirdi
Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi: Annesinin 'KADES'e basarım' sözlerine açıklık getirdi
Sputnik Türkiye
Güllü'nün ölümüyle ilgili açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Patronunun iddiaları sonrası ortaya çıkan ses kayıtları ve ifadeler dosyaya girdi... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T09:50+0300
2025-11-05T09:50+0300
2025-11-05T09:50+0300
türki̇ye
güllü
şarkıcı güllü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099895050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb7b099759655c34b97f0b8c87b31e80.jpg
Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni deliller ve ifadeler dosyaya eklendi. Olayın ardından patronun ileri sürdüğü iddiaların ardından ortaya çıkan ses kayıtları, soruşturmaya yeni bir perde getirdi. O kayıtların sahibi olduğu belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter, yeniden savcılık makamına çağrılarak ifade verdi.Kızından savcılığa ifadeSabah'ın haberine göre Gülter ifadesinde, anne-kız arasındaki ilişkiden ve olay gecesinden söz etti:"Annemle kavga ettiğimiz dönem duygusal bir anımda o mesajları dertleşme maksadıyla atmıştım."Gülter ayrıca savcılıktaki beyanında, anneyle tartıştıklarında zaman zaman sinirle ağır sözler sarf ettiklerini anlattı ve alkol etkisindeki bir gün yaşananları şöyle aktardı:"Annem kavgalı olduğumuz bir gün beni aradı. Alkolün etkisiyle 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik"Ses kayıtları ve tanık beyanlarıSoruşturmada dosyaya giren ses kayıtları, Gülter ile arkadaşı arasında geçtiği iddia edilen konuşmaları kapsıyor. O gece evde bulunduğu belirtilen tanık Sultan Nur Ulu de savcılığa çağrılarak yeniden ifade verdi. Savcılık, kayıtların içeriğini, olay gecesi anlatımları ve diğer delillerle birlikte değerlendiriyor.Gülter’in savunması: Kavga vardı ama husumet yokGülter, savunmasında anneyle aralarında kalıcı bir husumetin bulunmadığını vurguladı:"Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir."Gülter, ayrıca şu ifadeyi kullandı:"Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım."Gülter, olay gecesine ilişkin anlatımında da savcılığa gözlemlerini iletti:"Annemin; benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız... O gece annem çok alkollüydü. Bizim olduğumuz odaya geldi, biz oynuyorduk. Annem de bizimle oynamaya başladı. Ben gardırobun yanında arkam cama dönük şekilde oynarken güm diye bir ses duydum. Arkamı dönüp cama doğru baktığımda annem düşmüştü."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/yaslilik-donemi-icin-bakim-sigortasinin-detaylarini-uzmani-aciklandi-1100746285.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099895050_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e57c75426e9cbb054cbbf509f759f270.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güllü, şarkıcı güllü
Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi: Annesinin 'KADES'e basarım' sözlerine açıklık getirdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Patronunun iddiaları sonrası ortaya çıkan ses kayıtları ve ifadeler dosyaya girdi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter yeniden savcılıkta ifade verdi; Gülter, "Annemle kavga ettiğimiz dönem duygusal bir anımda o mesajları dertleşme maksadıyla atmıştım" dedi.
Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni deliller ve ifadeler dosyaya eklendi. Olayın ardından patronun ileri sürdüğü iddiaların ardından ortaya çıkan ses kayıtları, soruşturmaya yeni bir perde getirdi. O kayıtların sahibi olduğu belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter, yeniden savcılık makamına çağrılarak ifade verdi.
Sabah'ın haberine göre Gülter ifadesinde, anne-kız arasındaki ilişkiden ve olay gecesinden söz etti:
"Annemle kavga ettiğimiz dönem duygusal bir anımda o mesajları dertleşme maksadıyla atmıştım."
Gülter ayrıca savcılıktaki beyanında, anneyle tartıştıklarında zaman zaman sinirle ağır sözler sarf ettiklerini anlattı ve alkol etkisindeki bir gün yaşananları şöyle aktardı:
"Annem kavgalı olduğumuz bir gün beni aradı. Alkolün etkisiyle 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik"
Ses kayıtları ve tanık beyanları
Soruşturmada dosyaya giren ses kayıtları, Gülter ile arkadaşı arasında geçtiği iddia edilen konuşmaları kapsıyor. O gece evde bulunduğu belirtilen tanık Sultan Nur Ulu de savcılığa çağrılarak yeniden ifade verdi. Savcılık, kayıtların içeriğini, olay gecesi anlatımları ve diğer delillerle birlikte değerlendiriyor.
Gülter’in savunması: Kavga vardı ama husumet yok
Gülter, savunmasında anneyle aralarında kalıcı bir husumetin bulunmadığını vurguladı:
"Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir."
Gülter, ayrıca şu ifadeyi kullandı:
"Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım."
Gülter, olay gecesine ilişkin anlatımında da savcılığa gözlemlerini iletti:
"Annemin; benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız... O gece annem çok alkollüydü. Bizim olduğumuz odaya geldi, biz oynuyorduk. Annem de bizimle oynamaya başladı. Ben gardırobun yanında arkam cama dönük şekilde oynarken güm diye bir ses duydum. Arkamı dönüp cama doğru baktığımda annem düşmüştü."