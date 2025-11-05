https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/abdnin-latin-amerika-operasyonu-buyuyor-pasifikte-bir-tekne-daha-vuruldu-1100748081.html

ABD’nin Latin Amerika operasyonu büyüyor: Pasifik’te bir tekne daha vuruldu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu’nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıda iki kişinin öldüğünü... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Güney Amerika açıklarında yürüttüğü askeri operasyonları genişletiyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Salı günü Pasifik Okyanusu’nun doğusunda “uyuşturucu taşıdığı” iddia edilen bir tekneye düzenlenen hava saldırısında iki kişinin öldüğünü açıkladı.Bu saldırıyla birlikte, Trump yönetiminin “uyuşturucu kartellerine karşı savaş” olarak nitelendirdiği kampanyada 16. ölümcül operasyon gerçekleştirildi. Toplam ölü sayısı en az 66’ya ulaştı.Saldırı görüntüleri paylaşıldıSavunma Bakanı Hegseth’in paylaştığı son saldırı videosunda, su üzerindeki bir teknenin bulanıklaştırıldığı, ardından patlamayla birlikte alevler içinde kaldığı görülüyor.Trump: Uyuşturucu kartelleriyle silahlı çatışma halindeyizTrump, saldırıları “ABD’nin uyuşturucu kartelleriyle silahlı çatışma halinde olduğu” gerekçesiyle savunarak, hedef alınan teknelerin “yabancı terör örgütleri” tarafından işletildiğini iddia etti. Ancak yönetim, bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt paylaşmadı.Hegseth, Asya gezisi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Amerikan vatandaşlarını zehirlemek amacıyla uyuşturucu taşıyan her gemiyi bulacak ve imha edeceğiz” ifadelerini kullandı.Kongre ve BM’den hukuki dayanak çağrısıABD Kongresi’ndeki iki partiden milletvekilleri, saldırıların yasal gerekçesinin ve hedef alınan kişilerin kimliklerinin açıklanmasını istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Washington’a “yargısız infazlara son verme” çağrısında bulundu.ABD donanması Karayipler’e ilerliyorSon saldırının ardından ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Akdeniz’den Karayipler’e doğru yola çıktı. Savunma yetkilileri, geminin USS Bainbridge destroyeriyle birlikte Cebelitarık Boğazı’nı geçtiğini doğruladı.Ford’un beş destroyerle birlikte konuşlandırıldığı ancak bunların tamamının Karayipler’e gidip gitmeyeceğinin henüz netleşmediği bildirildi.Maduro: Washington savaş bahanesi yaratıyorArtan operasyonlar üzerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Washington’un kendisine karşı “suni bir savaş” başlattığını öne sürdü. Trump ise CBS’in “60 Minutes” programında, Venezuela ile savaş ihtimaline ilişkin soruya şu yanıtı verdi:Sunucu Norah O’Donnell’ın “Maduro’nun günleri sayılı mı?” sorusuna ise Trump, “Evet, öyle olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.

