Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/disisleri-bakani-hakan-fidan-helsinkide-turkiye-ve-ab-iliskilerini-konustu-1100757767.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Helsinki’de: Schengen vizesi için açıklama geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Helsinki’de: Schengen vizesi için açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan "Schengen konusunda olumlu... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T14:36+0300
2025-11-05T15:07+0300
dünya
hakan fidan
finlandiya
gazze
ab
türkiye
haberler
nato
aralık
schengen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100758306_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_ec99300d25c8f759f8a5fc2cf21f589d.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Teknik detaylar zamanla aşılır'Valtonen'den 'aday ülke' açıklamasıFinlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ise AB üyeliği konusunda ve Gazze ile ilgili şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/finlandiya-basbakani-orpo-rusya-ile-sinirlarimiz-acilabilir-1100504420.html
finlandiya
gazze
aralık
schengen bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100758306_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4c4f7d935628ca6811afe11c0968379e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, finlandiya, gazze, ab, türkiye, haberler, nato, aralık, schengen, schengen, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, schengen bölgesi, schengen bölgesi, dijital schengen vizesi, schengen bilgi sistemi (sis)
hakan fidan, finlandiya, gazze, ab, türkiye, haberler, nato, aralık, schengen, schengen, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, schengen bölgesi, schengen bölgesi, dijital schengen vizesi, schengen bilgi sistemi (sis)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Helsinki’de: Schengen vizesi için açıklama geldi

14:36 05.11.2025 (güncellendi: 15:07 05.11.2025)
© Murat GökHakan Fidan ve Elina Valtonen
Hakan Fidan ve Elina Valtonen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan "Schengen konusunda olumlu adımlar önemli bir niyet göstergesi" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Dostumuz ve müttefikimiz Finlandiya ile ikili ziyarette bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
Fin milletvekilleri ve diğer vekillerle bir araya geleceğiz. Buradaki Tatarların kendi kimliklerini korurken bu ülkenin toplumsal hayatına katkı sunuyor olma
İkili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek
2024 yılında yaklaşık 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Arktik bölgesi de işbirliği bakımından önemli.
Savunma sanayi işbirliği mutabakat muhtırasını geçen Aralık ayında imzalamıştık. İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır.
NATO’nun caydırıcılığını pekiştirecek bu işbirliğini Avrupa’nın güvenliği için de faydalı buluyoruz.
Geçen Aralık ayında Nordik ülkeleriyle bir toplantı yapmıştık. Nordik ülkeleriyle
Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri görüştük. Finlandiya’nın bu konudaki desteğine teşekkür ediyorum.
İçinde bulunduğumuz dönemde karşılıklı güveni güçlendireceğiz.
Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri görüştük. Finlandiya’nın bu konudaki desteğine teşekkür ediyorum. Schengen konusunda olumlu adımlar önemli bir niyet göstergesi.

'Teknik detaylar zamanla aşılır'

Bu konuda irade beyanı olduktan sonra bütün teknik detaylar zamana bağlı aşılır.
Önemli olan tüm ülkelerin samimi bir beyanda olmaları. Ben bu konuda yeni bir başlangıç olduğunu görüyorum.

Valtonen'den 'aday ülke' açıklaması

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ise AB üyeliği konusunda ve Gazze ile ilgili şunları kaydetti:
Finlandiya her zaman aday ülkeler için destekçi olmuştur.
Bütün koşullar AB için gerekli olurken aday ülkeye de faydası olan konular.
SAFE konusunda Türkiye'nin de bir ortak olarak eşit koşullarda savunma işbirliğine katılma imkanı var. Şu anda güçlü bir şekilde buna ihtiyaç duyuyoruz.
Ortadoğu söz konusu olduğunda bizler şu anda birkaç haftadır devam eden ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz ve umuyoruz ki ikinci aşamanın başlaması için ve iki devletli bir çözüm bulunması için süreç yardımcı olacaktır.
Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
DÜNYA
Finlandiya Başbakanı Orpo: Rusya ile sınırlarımız açılabilir
27 Ekim, 12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала