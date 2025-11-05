Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Helsinki’de: Schengen vizesi için açıklama geldi
14:36 05.11.2025 (güncellendi: 15:07 05.11.2025)
© Murat GökHakan Fidan ve Elina Valtonen
© Murat Gök
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan "Schengen konusunda olumlu adımlar önemli bir niyet göstergesi" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Dostumuz ve müttefikimiz Finlandiya ile ikili ziyarette bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
Fin milletvekilleri ve diğer vekillerle bir araya geleceğiz. Buradaki Tatarların kendi kimliklerini korurken bu ülkenin toplumsal hayatına katkı sunuyor olma
İkili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek
2024 yılında yaklaşık 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Arktik bölgesi de işbirliği bakımından önemli.
Savunma sanayi işbirliği mutabakat muhtırasını geçen Aralık ayında imzalamıştık. İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır.
NATO’nun caydırıcılığını pekiştirecek bu işbirliğini Avrupa’nın güvenliği için de faydalı buluyoruz.
Geçen Aralık ayında Nordik ülkeleriyle bir toplantı yapmıştık. Nordik ülkeleriyle
Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri görüştük. Finlandiya’nın bu konudaki desteğine teşekkür ediyorum.
İçinde bulunduğumuz dönemde karşılıklı güveni güçlendireceğiz.
Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri görüştük. Finlandiya’nın bu konudaki desteğine teşekkür ediyorum. Schengen konusunda olumlu adımlar önemli bir niyet göstergesi.
'Teknik detaylar zamanla aşılır'
Bu konuda irade beyanı olduktan sonra bütün teknik detaylar zamana bağlı aşılır.
Önemli olan tüm ülkelerin samimi bir beyanda olmaları. Ben bu konuda yeni bir başlangıç olduğunu görüyorum.
Valtonen'den 'aday ülke' açıklaması
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ise AB üyeliği konusunda ve Gazze ile ilgili şunları kaydetti:
Finlandiya her zaman aday ülkeler için destekçi olmuştur.
Bütün koşullar AB için gerekli olurken aday ülkeye de faydası olan konular.
SAFE konusunda Türkiye'nin de bir ortak olarak eşit koşullarda savunma işbirliğine katılma imkanı var. Şu anda güçlü bir şekilde buna ihtiyaç duyuyoruz.
Ortadoğu söz konusu olduğunda bizler şu anda birkaç haftadır devam eden ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz ve umuyoruz ki ikinci aşamanın başlaması için ve iki devletli bir çözüm bulunması için süreç yardımcı olacaktır.