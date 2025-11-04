Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/yeni-arastirma-cocuklarda-bagirsak-sagliginin-ruh-sagligini-etkiledigini-gosterdi-1100729582.html
Yeni araştırma çocuklarda bağırsak sağlığının ruh sağlığını etkilediğini gösterdi
Yeni araştırma çocuklarda bağırsak sağlığının ruh sağlığını etkilediğini gösterdi
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, iki yaşındaki çocukların bağırsak bakterileri ilerleyen yıllarda kaygı ve depresyon gibi ruhsal sorunların gelişiminde rol... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T16:45+0300
2025-11-04T16:45+0300
sağlik
singapur
california üniversitesi
bağırsak
probiyotik
diyet
ruh sağlığı
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094334209_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_5180be0efa6b2b956711f74b97e5e97d.jpg
Singapur’da yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, iki yaşındaki çocukların bağırsaklarında bulunan bazı bakteri türleriyle beş yıl sonraki ruhsal durumları arasında bağlantı kurdu. Araştırmada, Clostridiales ve Lachnospiraceae gruplarındaki bakterilerin yüksek oranda bulunduğu çocukların, ilerleyen yaşlarda kaygı, depresyon ve içe kapanma belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlendi.'Bağırsak-beyin ekseni' belirleyici olabilir Araştırmayı yöneten Los Angeles California Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Bridget Callaghan, “Erken dönemdeki mikrobiyom yapısının, çocukluk dönemindeki beyin bağlantılarını ve duygusal sağlığı şekillendirebileceğine dair güçlü kanıtlar elde ettik” dedi. Callaghan’a göre bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim ruh halinden strese kadar birçok biyolojik süreci etkiliyor. Bilim insanları uzun süredir bağırsak mikrobiyotasının yalnızca sindirim değil, kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve uykusuzluk gibi çok sayıda sağlık sorunuyla da ilişkili olabileceğini belirtiyor. Ancak bu yeni araştırma, bu etkinin ruhsal gelişimde de önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.'Diyet ve probiyotiklerle değişim mümkün'Callaghan, çalışmanın daha geniş örneklem gruplarında tekrarlanması gerektiğini belirtti ancak bulguların umut verici olduğunu vurgulayarak “Bu bakterilerin gerçekten ruhsal belirtileri tetikleyip tetiklemediğini anlamalıyız. Spesifik türleri belirleyebilirsek, beslenme ya da probiyotiklerle mikrobiyomu değiştirmek mümkün olabilir” dedi.Yeni bir umut kapısı Uzmanlar, bu bulguların çocukluk dönemi depresyonu ve kaygı bozukluklarının önlenmesi için yeni stratejilerin kapısını aralayabileceğini belirtiyor. Erken yaşta sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu, gelecekte daha dengeli bir zihinsel gelişim için temel oluşturabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bilimden-sasirtan-kesif-cocukluk-yuzuyle-gecmis-anilar-geri-geliyor-1100723841.html
singapur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094334209_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_eb26b7097b8f485274d00fdab096d4b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
singapur, california üniversitesi, bağırsak, probiyotik, diyet, ruh sağlığı, araştırma
singapur, california üniversitesi, bağırsak, probiyotik, diyet, ruh sağlığı, araştırma

Yeni araştırma çocuklarda bağırsak sağlığının ruh sağlığını etkilediğini gösterdi

16:45 04.11.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturmide ve bağırsak rahatsızlıkları
mide ve bağırsak rahatsızlıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir araştırmaya göre, iki yaşındaki çocukların bağırsak bakterileri ilerleyen yıllarda kaygı ve depresyon gibi ruhsal sorunların gelişiminde rol oynayabilir. Uzmanlar, bağırsak-beyin ekseninin duygusal sağlığın temelini oluşturabileceğini aktarıyor.
Singapur’da yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, iki yaşındaki çocukların bağırsaklarında bulunan bazı bakteri türleriyle beş yıl sonraki ruhsal durumları arasında bağlantı kurdu. Araştırmada, Clostridiales ve Lachnospiraceae gruplarındaki bakterilerin yüksek oranda bulunduğu çocukların, ilerleyen yaşlarda kaygı, depresyon ve içe kapanma belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlendi.

'Bağırsak-beyin ekseni' belirleyici olabilir

Araştırmayı yöneten Los Angeles California Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Bridget Callaghan, “Erken dönemdeki mikrobiyom yapısının, çocukluk dönemindeki beyin bağlantılarını ve duygusal sağlığı şekillendirebileceğine dair güçlü kanıtlar elde ettik” dedi. Callaghan’a göre bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim ruh halinden strese kadar birçok biyolojik süreci etkiliyor. Bilim insanları uzun süredir bağırsak mikrobiyotasının yalnızca sindirim değil, kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve uykusuzluk gibi çok sayıda sağlık sorunuyla da ilişkili olabileceğini belirtiyor. Ancak bu yeni araştırma, bu etkinin ruhsal gelişimde de önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.

'Diyet ve probiyotiklerle değişim mümkün'

Callaghan, çalışmanın daha geniş örneklem gruplarında tekrarlanması gerektiğini belirtti ancak bulguların umut verici olduğunu vurgulayarak “Bu bakterilerin gerçekten ruhsal belirtileri tetikleyip tetiklemediğini anlamalıyız. Spesifik türleri belirleyebilirsek, beslenme ya da probiyotiklerle mikrobiyomu değiştirmek mümkün olabilir” dedi.

Yeni bir umut kapısı

Uzmanlar, bu bulguların çocukluk dönemi depresyonu ve kaygı bozukluklarının önlenmesi için yeni stratejilerin kapısını aralayabileceğini belirtiyor. Erken yaşta sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu, gelecekte daha dengeli bir zihinsel gelişim için temel oluşturabilir.
Çocukluk yüzü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
SAĞLIK
Bilimden şaşırtan keşif: Çocukluk yüzüyle geçmiş anılar geri geliyor
14:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала