Yeni araştırma çocuklarda bağırsak sağlığının ruh sağlığını etkilediğini gösterdi
04.11.2025
Singapur’da yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, iki yaşındaki çocukların bağırsaklarında bulunan bazı bakteri türleriyle beş yıl sonraki ruhsal durumları arasında bağlantı kurdu. Araştırmada, Clostridiales ve Lachnospiraceae gruplarındaki bakterilerin yüksek oranda bulunduğu çocukların, ilerleyen yaşlarda kaygı, depresyon ve içe kapanma belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlendi.'Bağırsak-beyin ekseni' belirleyici olabilir Araştırmayı yöneten Los Angeles California Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Bridget Callaghan, “Erken dönemdeki mikrobiyom yapısının, çocukluk dönemindeki beyin bağlantılarını ve duygusal sağlığı şekillendirebileceğine dair güçlü kanıtlar elde ettik” dedi. Callaghan’a göre bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim ruh halinden strese kadar birçok biyolojik süreci etkiliyor. Bilim insanları uzun süredir bağırsak mikrobiyotasının yalnızca sindirim değil, kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve uykusuzluk gibi çok sayıda sağlık sorunuyla da ilişkili olabileceğini belirtiyor. Ancak bu yeni araştırma, bu etkinin ruhsal gelişimde de önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.'Diyet ve probiyotiklerle değişim mümkün'Callaghan, çalışmanın daha geniş örneklem gruplarında tekrarlanması gerektiğini belirtti ancak bulguların umut verici olduğunu vurgulayarak “Bu bakterilerin gerçekten ruhsal belirtileri tetikleyip tetiklemediğini anlamalıyız. Spesifik türleri belirleyebilirsek, beslenme ya da probiyotiklerle mikrobiyomu değiştirmek mümkün olabilir” dedi.Yeni bir umut kapısı Uzmanlar, bu bulguların çocukluk dönemi depresyonu ve kaygı bozukluklarının önlenmesi için yeni stratejilerin kapısını aralayabileceğini belirtiyor. Erken yaşta sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu, gelecekte daha dengeli bir zihinsel gelişim için temel oluşturabilir.
Singapur’da yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, iki yaşındaki çocukların bağırsaklarında bulunan bazı bakteri türleriyle beş yıl sonraki ruhsal durumları arasında bağlantı kurdu. Araştırmada, Clostridiales ve Lachnospiraceae gruplarındaki bakterilerin yüksek oranda bulunduğu çocukların, ilerleyen yaşlarda kaygı, depresyon ve içe kapanma belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlendi.
'Bağırsak-beyin ekseni' belirleyici olabilir
Araştırmayı yöneten Los Angeles California Üniversitesi
’nden Psikoloji Profesörü Bridget Callaghan
, “Erken dönemdeki mikrobiyom yapısının, çocukluk dönemindeki beyin bağlantılarını ve duygusal sağlığı şekillendirebileceğine dair güçlü kanıtlar elde ettik
” dedi. Callaghan’a göre bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim ruh halinden strese kadar birçok biyolojik süreci etkiliyor. Bilim
insanları uzun süredir bağırsak mikrobiyotasının yalnızca sindirim değil, kanser
, diyabet
, kalp
hastalıkları ve uykusuzluk
gibi çok sayıda sağlık sorunuyla da ilişkili olabileceğini belirtiyor. Ancak bu yeni araştırma, bu etkinin ruhsal gelişimde
de önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.
'Diyet ve probiyotiklerle değişim mümkün'
Callaghan, çalışmanın daha geniş örneklem gruplarında tekrarlanması gerektiğini belirtti ancak bulguların umut verici olduğunu vurgulayarak “Bu bakterilerin gerçekten ruhsal belirtileri tetikleyip tetiklemediğini anlamalıyız. Spesifik türleri belirleyebilirsek, beslenme ya da probiyotiklerle mikrobiyomu değiştirmek mümkün olabilir” dedi.
Uzmanlar, bu bulguların çocukluk dönemi depresyonu ve kaygı bozukluklarının önlenmesi için yeni stratejilerin kapısını aralayabileceğini belirtiyor. Erken yaşta sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu, gelecekte daha dengeli bir zihinsel gelişim için temel oluşturabilir.