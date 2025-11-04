Türkiye
SAĞLIK
Bilimden şaşırtan keşif: Çocukluk yüzüyle geçmiş anılar geri geliyor
Yeni bir araştırma, insanların kendi beden algısını geçici olarak değiştirmenin, çocukluk dönemine ait unutulmuş anıların yeniden hatırlanmasını... 04.11.2025
SON HABERLER
Bilimden şaşırtan keşif: Çocukluk yüzüyle geçmiş anılar geri geliyor

14:35 04.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇocukluk yüzü
Çocukluk yüzü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir araştırma, insanların kendi beden algısını geçici olarak değiştirmenin, çocukluk dönemine ait unutulmuş anıların yeniden hatırlanmasını kolaylaştırabileceğini ortaya koydu.
İngiltere’nin Cambridge kentindeki Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacıları, insanların kendi yüzlerinin çocukluk haline benzetilmiş bir versiyonunu izlediklerinde geçmiş anılarını daha ayrıntılı hatırladıklarını tespit etti. Çalışmada, 'yüzleşme illüzyonu' adı verilen bir teknik kullanıldı. Bu yöntem, kişiye başka bir yüzün gerçekten onun yansımasıymış gibi hissettirilmesini sağladı. Katılımcılar, hareket ettiklerinde aynı hareketi yapan çocuk yüzlerini ekranda gördüler. Bu etki, onların çocukluk bedeninde oldukları hissini güçlendirdi.

Katılımcılar daha fazla çocukluk anısı hatırladı

Deneyin ardından, katılımcılardan hem çocukluk dönemlerinden hem de son bir yıldan kişisel anılarını anlatmaları istendi. Kendini çocuk yüzüyle görenler, çocukluk anılarını çok daha canlı, ayrıntılı ve duygusal biçimde hatırladı. Araştırmacılara göre, bu sonuçlar vücudumuzun algılanış biçiminin hafızamızla derin bir bağlantısı olduğunu gösteriyor.

'Beden algısı, anılara giden kapı olabilir'

Çalışmanın başyazarı Dr. Utkarsh Gupta, elde ettikleri bulguların insan zihninin çalışma biçimine dair yeni bir pencere açtığını söyledi. Gupta konuyla ilgili “Tüm anılar yalnızca dış dünyaya dair değil, aynı zamanda bedenimizin deneyimlerine de dayanır. Beden algısında küçük bir değişiklik bile, yıllar önce kaybolmuş anıların yeniden hatırlanmasını sağlayabiliyor” dedi. Gupta, bu buluşun özellikle erken çocukluk dönemi amnezisi üzerine yeni araştırmaların yolunu açabileceğini ifade etti.
Yeni geliştirilecek beden algısı temelli teknikler, unutulmuş anılara ulaşmayı kolaylaştırabileceği ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği bildiriliyor.
