https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bilimden-sasirtan-kesif-cocukluk-yuzuyle-gecmis-anilar-geri-geliyor-1100723841.html

Bilimden şaşırtan keşif: Çocukluk yüzüyle geçmiş anılar geri geliyor

Bilimden şaşırtan keşif: Çocukluk yüzüyle geçmiş anılar geri geliyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, insanların kendi beden algısını geçici olarak değiştirmenin, çocukluk dönemine ait unutulmuş anıların yeniden hatırlanmasını... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T14:35+0300

2025-11-04T14:35+0300

2025-11-04T14:35+0300

sağlik

cambridge üniversitesi

çocukluk

hafıza

yüz

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100723565_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_72829705cd3db47f8d18119d4ef21a0a.jpg

İngiltere’nin Cambridge kentindeki Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacıları, insanların kendi yüzlerinin çocukluk haline benzetilmiş bir versiyonunu izlediklerinde geçmiş anılarını daha ayrıntılı hatırladıklarını tespit etti. Çalışmada, 'yüzleşme illüzyonu' adı verilen bir teknik kullanıldı. Bu yöntem, kişiye başka bir yüzün gerçekten onun yansımasıymış gibi hissettirilmesini sağladı. Katılımcılar, hareket ettiklerinde aynı hareketi yapan çocuk yüzlerini ekranda gördüler. Bu etki, onların çocukluk bedeninde oldukları hissini güçlendirdi.Katılımcılar daha fazla çocukluk anısı hatırladı Deneyin ardından, katılımcılardan hem çocukluk dönemlerinden hem de son bir yıldan kişisel anılarını anlatmaları istendi. Kendini çocuk yüzüyle görenler, çocukluk anılarını çok daha canlı, ayrıntılı ve duygusal biçimde hatırladı. Araştırmacılara göre, bu sonuçlar vücudumuzun algılanış biçiminin hafızamızla derin bir bağlantısı olduğunu gösteriyor.'Beden algısı, anılara giden kapı olabilir' Çalışmanın başyazarı Dr. Utkarsh Gupta, elde ettikleri bulguların insan zihninin çalışma biçimine dair yeni bir pencere açtığını söyledi. Gupta konuyla ilgili “Tüm anılar yalnızca dış dünyaya dair değil, aynı zamanda bedenimizin deneyimlerine de dayanır. Beden algısında küçük bir değişiklik bile, yıllar önce kaybolmuş anıların yeniden hatırlanmasını sağlayabiliyor” dedi. Gupta, bu buluşun özellikle erken çocukluk dönemi amnezisi üzerine yeni araştırmaların yolunu açabileceğini ifade etti.Yeni geliştirilecek beden algısı temelli teknikler, unutulmuş anılara ulaşmayı kolaylaştırabileceği ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği bildiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bilim-insanlarindan-yeni-arastirma-gozleriniz-yaslanma-hizinizi-ele-veriyor-1100720604.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cambridge üniversitesi, çocukluk, hafıza, yüz, araştırma