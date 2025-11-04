https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/tarihin-en-olumcul-hastaligi-700-yil-sonra-yeniden-kesfedildi-kara-olum-dnasi-ortaya-cikti-1100716630.html
Tarihin en ölümcül hastalığı 700 yıl sonra yeniden keşfedildi: Kara Ölüm DNA’sı ortaya çıktı
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da, St Giles Katedrali çevresinde gömülü 14. yüzyıla ait bir gencin dişlerinde Kara Ölüm bakterisinin DNA’sı tespit edildi. Uzmanlara göre bu keşif, şehirde vebanın varlığına dair ilk bilimsel kanıt oldu.
İskoçya'nın Edinburgh kentinde, 14. yüzyılda yaşamış bir gence ait iskelet üzerinde yapılan analizlerde, 'Kara Ölüm' olarak bilinen veba salgınının şehirde görüldüğüne dair ilk bilimsel kanıt ortaya konuldu.
1981’de keşfedilen mezarlardan biri yeniden incelendi
1981 yılında St. Giles Katedrali'nin çevresinde yapılan kazılarında çıkarılan 115 orta çağ dönemine ait iskeletlerden birinde, yersinia pestis bakterisinin DNA'sı tespit edildi. Bu bakteri, tarihin en yıkıcı salgınlarından biri olan bubonik vebanın etkeni olarak biliniyor.
Edinburgh Belediyesi Arkeoloji Küratörü John Lawson, bulguları 'son derece heyecan verici' olarak nitelendirerek, "Bir gencin dişlerinde Kara Ölüm bakterisinin antik DNA'sı bulundu. Bu, tarihte yaşanan olaylarla birebir bağlantı kurmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu iskeletin 1300 ile 1370 yılları arasına tarihlendiği, yani Kara Ölüm salgınının Avrupa’yı kasıp kavurduğu dönemde gömüldüğü belirtildi. Lawson, gencin özenle gömüldüğünü, o dönemdeki toplu mezarlardan farklı olarak bireysel bir defin yapıldığını söyledi. Araştırmacılar, yeni incelemelerde antik DNA dizileme, izotop ve radyokarbon analizleri gibi ileri teknolojiler kullanıldığını belirtti.
Orta Çağ yüzleri yeniden canlandırıldı
Ayrıca, Edinburgh, Aberdeen ve Dundee üniversitelerinden uzmanların katkısıyla, kazılarda çıkarılan bazı iskeletlerin yüz rekonstrüksiyonları da yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar yaşamış beş Edinburgh sakininin yüzleri yeniden oluşturuldu. Bu portreler, 30 Kasım’a kadar St Giles Katedrali’nde sergilenecek olan “Edinburgh’un İlk Vatandaşları: Orta Çağ Şehrinin Gizli Yüzleri” sergisinde gösterilecek.