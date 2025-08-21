Türkiye
Kaliforniya'da veba alarmı: Nadir görülen hastalık 'pire ısırığıyla' bulaştı
Kaliforniya'da veba alarmı: Nadir görülen hastalık 'pire ısırığıyla' bulaştı
ABD’nin popüler tatil bölgesi Lake Tahoe’da bir kişi, enfekte pire ısırığıyla veba kaptı. Yetkililer, hastalığın nadir ama hala var olduğunu hatırlatarak... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
Kaliforniya’nın popüler tatil noktası Lake Tahoe’da yaşayan bir kişi vebaya yakalandı. Orta Çağ’da milyonlarca can alan bu hastalık, modern çağda oldukça nadir görülüyor. Ancak yetkililer, vakayı doğruladı ve bölge halkını uyardı.Kamp sırasında bulaşmış olabilir El Dorado County yetkilileri, hastalığın muhtemelen enfekte bir pire ısırığıyla bulaştığını açıkladı. Söz konusu kişi, South Lake Tahoe’da kamp yaparken hastalığı kaptı. Hastanın evinde tedavi gördüğü ve sağlık durumunun yakından izlendiği bildirildi.Yetkililer, vebanın genellikle sincap, tarla faresi ve diğer kemirgenlerden pireler aracılığıyla insanlara geçtiğini belirtti. Evcil hayvanların da pire taşıyarak hastalığı eve sokabileceği ifade edildi. El Dorado Halk Sağlığı Direktörü Kyle Fliflet konuyla ilgili 'Veba, Kaliforniya’nın birçok bölgesinde doğal olarak bulunuyor. Özellikle dağlık ve yüksek bölgelerde doğada vakalar görülebilir. İnsanlar ve evcil hayvanlar bu ortamlarda dikkatli olmalı' dedi.Vebaya yakalanan kişilerde genellikle yüksek ateş, halsizlik ve bulantı, boyunda ve koltuk altında şişmiş lenf bezleri belirtileri görülüyor. Erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebilen hastalık, geç kalındığında hayati risk taşıyor.Bölgede daha önce görülmüştü Yetkililer, Lake Tahoe çevresinde daha önce de veba vakaları tespit edildiğini hatırlattı. Son olarak 2020’de aynı bölgede bir vaka bildirilmiş, 2015’te ise Yosemite Ulusal Parkı’nda iki kişi hastalığa yakalanmıştı. 2021–2024 yılları arasında bölgede 41 kemirgenin veba bakterisi taşıdığı belirlendi. 2025’te ise 4 yeni kemirgende aynı bakteriye rastlandı.Temmuz ayında ABD'nin Arizona eyaletinde veba nedeniyle bir kadın hayatını kaybetmişti. Yetkililer, halka şu uyarılarda bulundu:
ABD’nin popüler tatil bölgesi Lake Tahoe’da bir kişi, enfekte pire ısırığıyla veba kaptı. Yetkililer, hastalığın nadir ama hala var olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.
Kaliforniya’nın popüler tatil noktası Lake Tahoe’da yaşayan bir kişi vebaya yakalandı. Orta Çağ’da milyonlarca can alan bu hastalık, modern çağda oldukça nadir görülüyor. Ancak yetkililer, vakayı doğruladı ve bölge halkını uyardı.

Kamp sırasında bulaşmış olabilir

El Dorado County yetkilileri, hastalığın muhtemelen enfekte bir pire ısırığıyla bulaştığını açıkladı. Söz konusu kişi, South Lake Tahoe’da kamp yaparken hastalığı kaptı. Hastanın evinde tedavi gördüğü ve sağlık durumunun yakından izlendiği bildirildi.
Yetkililer, vebanın genellikle sincap, tarla faresi ve diğer kemirgenlerden pireler aracılığıyla insanlara geçtiğini belirtti. Evcil hayvanların da pire taşıyarak hastalığı eve sokabileceği ifade edildi.
El Dorado Halk Sağlığı Direktörü Kyle Fliflet konuyla ilgili 'Veba, Kaliforniya’nın birçok bölgesinde doğal olarak bulunuyor. Özellikle dağlık ve yüksek bölgelerde doğada vakalar görülebilir. İnsanlar ve evcil hayvanlar bu ortamlarda dikkatli olmalı' dedi.
Vebaya yakalanan kişilerde genellikle yüksek ateş, halsizlik ve bulantı, boyunda ve koltuk altında şişmiş lenf bezleri belirtileri görülüyor. Erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebilen hastalık, geç kalındığında hayati risk taşıyor.

Bölgede daha önce görülmüştü

Yetkililer, Lake Tahoe çevresinde daha önce de veba vakaları tespit edildiğini hatırlattı. Son olarak 2020’de aynı bölgede bir vaka bildirilmiş, 2015’te ise Yosemite Ulusal Parkı’nda iki kişi hastalığa yakalanmıştı. 2021–2024 yılları arasında bölgede 41 kemirgenin veba bakterisi taşıdığı belirlendi. 2025’te ise 4 yeni kemirgende aynı bakteriye rastlandı.
Temmuz ayında ABD'nin Arizona eyaletinde veba nedeniyle bir kadın hayatını kaybetmişti.
Yetkililer, halka şu uyarılarda bulundu:
Yaban hayvanlarına, özellikle ölü veya yaralı olanlara dokunmayın.
Kamp yaparken çevrede ölü kemirgen görürseniz orada konaklamayın.
Uzun pantolon giyin, paçaları çorap ve botların içine sokun.
Pire ısırıklarından korunmak için böcek kovucu sprey kullanın.
