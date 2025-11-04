https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/bilim-insanlarindan-yeni-arastirma-gozleriniz-yaslanma-hizinizi-ele-veriyor-1100720604.html
Bilim insanlarından yeni araştırma: Gözleriniz yaşlanma hızınızı ele veriyor
Kanadalı araştırmacılar, gözdeki kılcal damar ağının vücudun ne kadar hızlı yaşlandığını gösterebileceğini açıkladı. Basit bir retina taramasıyla kalp... 04.11.2025
Kanada’daki McMaster Üniversitesi ve Nüfus Sağlığı Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, gözün içindeki küçük damarlar, kalp-damar hastalıkları ve yaşlanma süreci hakkında önemli ipuçları veriyor. Bilim insanları, retina taramalarının gelecekte yaşlanma hızını ve kalp sağlığını ölçmekte basit bir yöntem haline gelebileceğini belirtiyor. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.Retina, vücudun aynası olabilir Araştırmanın başyazarı Prof. Marie Pigeyre, “Retinadaki damarlar, vücuttaki tüm damar sisteminin bir yansıması gibidir” dedi. Ekip, 74 binden fazla katılımcının retina görüntülerini, genetik verilerini ve kan örneklerini inceledi. Sonuçlar, daha az dallanmış ve basit damar ağına sahip kişilerin hem kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu hem de biyolojik olarak daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.Tek testle kalp ve yaş tahmini Araştırmacılara göre, şu anda yaşlanmayla ilişkili hastalıkların tespiti için birçok test gerekiyor. Ancak gelecekte, tek bir retina taraması hem kalp-damar sağlığı hem de yaşlanma riski hakkında bilgi sağlayabilir. Bilim insanları, bu yöntemin doktorlara erken teşhis ve önleyici tedavi imkanı sunabileceğini düşünüyor.Kan örneklerinden elde edilen protein analizleri, yaşlanma sürecinde rol oynayan biyolojik mekanizmaları da ortaya çıkardı.
Kanadalı araştırmacılar, gözdeki kılcal damar ağının vücudun ne kadar hızlı yaşlandığını gösterebileceğini açıkladı. Basit bir retina taramasıyla kalp hastalıkları ve biyolojik yaş hakkında bilgi edinmek mümkün olabilir.
Kanada’daki McMaster Üniversitesi ve Nüfus Sağlığı Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, gözün içindeki küçük damarlar, kalp-damar hastalıkları ve yaşlanma süreci hakkında önemli ipuçları veriyor. Bilim insanları, retina taramalarının gelecekte yaşlanma hızını ve kalp sağlığını ölçmekte basit bir yöntem haline gelebileceğini belirtiyor. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.
Retina, vücudun aynası olabilir
Araştırmanın başyazarı Prof. Marie Pigeyre, “Retinadaki damarlar, vücuttaki tüm damar sisteminin bir yansıması gibidir” dedi. Ekip, 74 binden fazla katılımcının retina görüntülerini, genetik verilerini ve kan örneklerini inceledi. Sonuçlar, daha az dallanmış ve basit damar ağına sahip kişilerin hem kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu hem de biyolojik olarak daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.
Tek testle kalp ve yaş tahmini
Araştırmacılara göre, şu anda yaşlanmayla ilişkili hastalıkların tespiti için birçok test gerekiyor. Ancak gelecekte, tek bir retina taraması
hem kalp-damar sağlığı hem de yaşlanma riski hakkında bilgi sağlayabilir. Bilim
insanları, bu yöntemin doktorlara erken teşhis ve önleyici tedavi imkanı sunabileceğini düşünüyor.
Kan örneklerinden elde edilen protein analizleri, yaşlanma sürecinde rol oynayan biyolojik mekanizmaları da ortaya çıkardı.