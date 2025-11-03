Profesyonel motorcular bile isyan etti: Motosiklet sorununun önüne nasıl geçilecek?

"Engin Çağlar beye motosiklet çarptığı anların görüntülerini izledim. Karşıya geçmek için hamle yaptığında arka arkaya 3 motosiklet geçiyor önünden. Hepsi de sepetli... Gerçek bir motorcu olsa daha yayayı gördüğü an durur zaten. Ama durmuyorlar. Sanki yarışıyorlar, hızı azaltmıyorlar. Zaten dördüncü geçen de çarpıyor. O da aşırı hızlı, biraz etrafına baksa Çağlar’ı görecek ama bakmıyor ki, dikkat etmiyor. Bu kişiler, benim nezdimde sadece yaptıkları iş sebebiyle motosiklet kullanıcısı. Yoksa motosikletle alakaları yok. Yarın motosiklet kullanmaları yasaklansa bisiklete, scootera ya da en olmadı kaykaya biner, o da mı olmadı uçakla bile sipariş götürürler. Dolayısıyla asıl sorun motosiklet değil, e-ticaret ve bunun yarattığı yeni sürücü kültür. Ne kaldırım ne yaya ne ışık... Hiçbir kuralı tanımıyorlar. Denetim yetersiz. Haliyle ‘Denetleniyorum’ gibi bir hissiyatları da yok. Trafik konusunda ciddi eğitimsiz bir ülke olmamız da cabası. Otomobilde de durum benzer aslında. Kaza oranlarına bakın."