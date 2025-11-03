Profesyonel motorcular bile isyan etti: Motosiklet sorununun önüne nasıl geçilecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/profesyonel-motorcular-bile-isyan-etti-motosiklet-sorununun-onune-nasil-gecilecek-1100695249.html
İstanbul Şişli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar, bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte motosikletlerin yarattığı tehlike de yeniden konuşulmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kayıtlı motosiklet sayısı son 5 yılda yüzde 90 arttı. Geçtiğimiz temmuz itibariyle 6 milyon 769 bin 964 ulaştı. Peki sorun nerede başlıyor? Gerçek motosiklet kullanıcısı vurgusu Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, gerçek motosiklet kullanıcısı ile moto-kuryelik arasındaki farka dikkat çekerken, “Motor sevdalısı, profesyonel bir sürücü, birincisi asla o kadar hızlı gitmez, ikincisi de yayaya ve trafik kurallarına saygılıdır. Çünkü bunun eğitimlerini alır.” ifadelerini kullanıyor. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Öztürk şunları anlattı:Köklü değişim yapılmalıAsıl soruna ilişkin ise Öztürk, "Neredeyse tüm esnafın kapısında 3’er 5’er adet motosiklet var. Ve yeni yönetmelik gereği P1 yetki belgesi almak zorundalar. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması da yasaklandı. Peki bir değişiklik oldu mu? Demek olmadı ki hâlâ bilinçsizler, hâlâ hızlı, hâlâ ters yoldan, hâlâ kaldırımdan sürüyorlar, hâlâ korna çalıyor, hâlâ vatandaşa dalaşıyorlar. İşini iyi yapanları tenzih ederim tabii. Bu sebeple e-ticaret yönetmeliğinde köklü bir değişiklik yapılması ve denetimlerin arttırılması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.Motosiklet kullananların yüzde 70'i moto kuryeŞu anda trafikte motosiklet kullananların yüzde 60-70'inin moto-kurye olduğuna dikkat çeken İleri Sürüş Teknikleri ve Yol Güvenliği Uzmanı Serkan Çabuş da eğitim konusunun altını çizdi.
10:36 03.11.2025 (güncellendi: 10:37 03.11.2025)
Usta sanatçı Engin Çağlar'ın bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi özellikle İstanbul gibi büyük kentlerdeki sorunu gözler önüne serdi. Yoğun ve bilinçsiz motosiklet kullanımı tehlike yaratırken uzmanları bu sorunun önüne nasıl geçileceğini anlattı.
İstanbul Şişli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar, bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte motosikletlerin yarattığı tehlike de yeniden konuşulmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kayıtlı motosiklet sayısı son 5 yılda yüzde 90 arttı. Geçtiğimiz temmuz itibariyle 6 milyon 769 bin 964 ulaştı. Peki sorun nerede başlıyor?
Gerçek motosiklet kullanıcısı vurgusu
Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, gerçek motosiklet kullanıcısı ile moto-kuryelik arasındaki farka dikkat çekerken, “Motor sevdalısı, profesyonel bir sürücü, birincisi asla o kadar hızlı gitmez, ikincisi de yayaya ve trafik kurallarına saygılıdır. Çünkü bunun eğitimlerini alır.” ifadelerini kullanıyor. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Öztürk şunları anlattı:
"Engin Çağlar beye motosiklet çarptığı anların görüntülerini izledim. Karşıya geçmek için hamle yaptığında arka arkaya 3 motosiklet geçiyor önünden. Hepsi de sepetli... Gerçek bir motorcu olsa daha yayayı gördüğü an durur zaten. Ama durmuyorlar. Sanki yarışıyorlar, hızı azaltmıyorlar. Zaten dördüncü geçen de çarpıyor. O da aşırı hızlı, biraz etrafına baksa Çağlar’ı görecek ama bakmıyor ki, dikkat etmiyor. Bu kişiler, benim nezdimde sadece yaptıkları iş sebebiyle motosiklet kullanıcısı. Yoksa motosikletle alakaları yok. Yarın motosiklet kullanmaları yasaklansa bisiklete, scootera ya da en olmadı kaykaya biner, o da mı olmadı uçakla bile sipariş götürürler. Dolayısıyla asıl sorun motosiklet değil, e-ticaret ve bunun yarattığı yeni sürücü kültür. Ne kaldırım ne yaya ne ışık... Hiçbir kuralı tanımıyorlar. Denetim yetersiz. Haliyle ‘Denetleniyorum’ gibi bir hissiyatları da yok. Trafik konusunda ciddi eğitimsiz bir ülke olmamız da cabası. Otomobilde de durum benzer aslında. Kaza oranlarına bakın."
Asıl soruna ilişkin ise Öztürk, "Neredeyse tüm esnafın kapısında 3’er 5’er adet motosiklet var. Ve yeni yönetmelik gereği P1 yetki belgesi almak zorundalar. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması da yasaklandı. Peki bir değişiklik oldu mu? Demek olmadı ki hâlâ bilinçsizler, hâlâ hızlı, hâlâ ters yoldan, hâlâ kaldırımdan sürüyorlar, hâlâ korna çalıyor, hâlâ vatandaşa dalaşıyorlar. İşini iyi yapanları tenzih ederim tabii. Bu sebeple e-ticaret yönetmeliğinde köklü bir değişiklik yapılması ve denetimlerin arttırılması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Motosiklet kullananların yüzde 70'i moto kurye
Şu anda trafikte motosiklet kullananların yüzde 60-70'inin moto-kurye olduğuna dikkat çeken İleri Sürüş Teknikleri ve Yol Güvenliği Uzmanı Serkan Çabuş da eğitim konusunun altını çizdi.