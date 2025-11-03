Türkiye
Loca ve kombine bilet vaadiyle binlerce euroluk dolandırıcılık: 16 şüpheli gözaltına alındı
Loca ve kombine bilet vaadiyle binlerce euroluk dolandırıcılık: 16 şüpheli gözaltına alındı
Galatasaray Kulübü, taraftarlarına yönelik loca ve kombine bilet satışı vaadiyle dolandırıcılık faaliyetinde bulunan çetenin çökertildiği ve 16 kişinin... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Bilet, loca veya herhangi bir kulüp ürünü alımında yalnızca Galatasaray Spor Kulübünün resmi kanallarının kullanılması hatırlatmasının yapıldığı açıklamada yürütülen operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Valisi Atilla Toros'a, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile emniyet teşkilatına teşekkür edildi:
ali yerlikaya, mersin, galatasaray spor kulübü, loca, dolandırıcılık
20:09 03.11.2025 (güncellendi: 20:11 03.11.2025)
Galatasaray Kulübü, taraftarlarına yönelik loca ve kombine bilet satışı vaadiyle dolandırıcılık faaliyetinde bulunan çetenin çökertildiği ve 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Galatasaray Kulübü loca ve kombine bilet satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin çökertildiğine dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarlarımızı hedef alan, 'loca ve kombine bilet satışı'vaadiyle binlerce euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten Mersin merkezli bir şebekenin varlığı tespit edilerek, durum ivedilikle ilgili makamlara ihbar edilmiştir. İhbarımızın ardından İçişleri Bakanlığımızın ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün titiz, hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde, 16 kişi gözaltına alınmış ve söz konusu suç şebekesi kısa sürede yakalanarak çökertilmiştir."
Bilet, loca veya herhangi bir kulüp ürünü alımında yalnızca Galatasaray Spor Kulübünün resmi kanallarının kullanılması hatırlatmasının yapıldığı açıklamada yürütülen operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Valisi Atilla Toros'a, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile emniyet teşkilatına teşekkür edildi:
"Kulübümüz, her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın güvenliğini ve maddi-manevi haklarını korumayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Bu kapsamda, benzer yasa dışı girişimlere karşı dikkatli olunmasını; bilet, loca veya herhangi bir kulüp ürünü alımında yalnızca Galatasaray Spor Kulübünün resmi kanallarının kullanılmasını önemle hatırlatırız. Bu süreçte hızlı bir şekilde aksiyon alan ve operasyonu başarıyla sonuçlandıran İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya nezdinde emniyet teşkilatımıza, Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros'a, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize Galatasaray Spor Kulübü camiası adına teşekkür ederiz."
