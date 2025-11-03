https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/milli-judocular-takim-halinde-avrupa-ucuncusu-oldu-1100689514.html
Milli judocular takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu
Moldova'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda milli judocular takım halinde bronz madalya kazandı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre Moldova'nın başkent Kişinev'deki organizasyonda milliler karışık takım müsabakalarına çıktı.Yarı finalde Gürcistan'a mağlup olan ay-yıldızlılar, bronz madalya mücadelesinde ev sahibi Moldova'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.Türkiye, dün tamamlanan ferdi müsabakalarda ise 3 bronz madalya elde etmişti.
