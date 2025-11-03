https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/fransa-itiraf-etti-turkiye-artik-silah-pazarinin-yeni-liderlerinden-biri-1100701089.html

Fransa itiraf etti: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Fransa itiraf etti: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Fransa Savunma Bakanlığı, Parlamentoya sunduğu 2025 yılı silah ihracat raporunda, Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında son on yılda dikkat çekici bir... 03.11.2025

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Silah İhracat Raporu, küresel silah pazarındaki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Raporda, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel büyük ihracatçıların yanı sıra Türkiye, Çin ve Güney Kore’nin de sektörde giderek daha etkili konuma geldiği belirtildi.“En etkileyici ilerlemelerden biri”Raporun Türkiye bölümünde, Ankara’nın son on yılda savunma sanayinde kaydettiği büyümenin “en etkileyici örneklerden biri” olduğu vurgulandı.Fransız Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin silah endüstrisine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğünü ve yerli üretim kapasitesini sürekli artırdığını belirtti.İHA ihracatı rekor kırdıRaporda özellikle insansız hava araçları (İHA) alanındaki yükselişe dikkat çekildi. Türkiye’nin 2024 yılında, 2023’e kıyasla yüzde 80 oranında ihracat artışı kaydettiği ifade edildi.Bu artışın, çok sayıda İHA sözleşmesinin devreye girmesiyle gerçekleştiği ve Türk savunma sanayiinin dış pazarlarda yeni bir rekor kırdığı kaydedildi.Küresel pazarın “yeni aktörleri”Fransız raporunda, Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Güney Kore’nin de son yıllarda ihracat kapasitesini genişlettiği ve bu ülkelerin geleneksel Batılı tedarikçilerin pazar payını zorlamaya başladığı belirtildi.Rapor, küresel savunma pazarının artık yalnızca Batılı üreticilerle sınırlı olmadığını, “çok kutuplu bir rekabet dönemine” girildiğini vurguladı.

