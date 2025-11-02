https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/yerlikaya-engin-caglar-icin-bassagligi-mesaji-yayinladi-hepimiz-buna-bir-dur-demeliyiz--1100687577.html

Bakan Yerlikaya, Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayınladı: 'Hepimiz buna bir 'dur' demeliyiz'

İçişleri Bakanı Yerlikaya usta oyuncu Engin Çağlar için yayımladığı başsağlığı mesajında "Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat...

Motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta isimlerinden Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başsağlığı dileğinde bulunduğu bir sosyal medya paylaşımı yaptı."Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" diyen Bakan, yine bir trafik kazası ve yine derin bir üzüntü yaşandığını ifade etti.Engin çağlar için başsağlığı dileklerinin yanı sıra trafik kazalarına dair de ifadeler kullanan Bakan Yerlikaya, "Hepimiz buna bir 'dur' demeliyiz. Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız. Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak" diyerek tepkisini dile getirdi.2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351kişinin hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin yaralandığını hatırlatan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, Engin Çağlar'ın oynadığı filmlerden kesitler hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin görüntülerin olduğu bir video da yer aldı.

