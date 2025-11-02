https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/rus-ordusu-ukrayna-askerlerinin-kusatmayi-asma-girisimini-engelledi-1100681508.html

Rus ordusu, Ukrayna askerlerinin kuşatmayı aşma girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin birkaç bölgede kuşatmayı delme girişimini engellediğini bildirdi. 02.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamada, Rus birliklerin Ukrayna askerinin birkaç bölgede kuşatmayı delme girişimini engellediği belirtildi:- Harkov Bölgesi'nde, Kupyansk-Uzlovaya yerleşiminin güneyinde Oskol Nehri'ne doğru ilerleme girişimi;- Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Grişino yerleşimine doğru ilerleme girişimi; - Yine Harkov Bölgesi'nde üç yerleşimin yakınında kuşatmayı delme girişimleri Rus askerlerince engellendi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.355 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 24 zırhlı savaş aracı ve bir uçaksavar füze sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve uzun menzilli İHA’ların saklandığı ve uçuşa hazırlandığı yerleri, ayrıca 141 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 4 güdümlü uçak bombası, 4 ABD yapımı HIMARS füzesini ve 283 uçak tipi İHA imha etti. Karadeniz Filosu ise Karadeniz'in kuzeybatısında 6 insansız botu imha etti.

