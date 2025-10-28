https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rus-ordusu-krasnoarmeyskte-cembere-alinan-ukraynali-militanlari-yok-etmeye-devam-ediyor-1100542270.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam etti.Bakanlığın açıklamasına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Krasnoarmeysk kentinde, 2. Ordu’ya bağlı birimler, çembere alınan Ukrayna Ordusu oluşumlarını yok etme çalışmalarına devam ediyor.Açıklamada, “Troyanda mahallesi Ukraynalı militanlardan tamamen temizlendi” ifadesi kullanıldı.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı bin 420 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji tesisleri, bir asker hava üssü, Ukrayna ordusu için silah ve teçhizat taşıyan bir tren, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu yerler dahil 158 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 124 uçak tipi İHA engelledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoarmeysk kentinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmalarının sürdüğünü bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, kentin Troyanda mahallesinin tamamen düşmandan temizlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam etti.
Bakanlığın açıklamasına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Krasnoarmeysk kentinde, 2. Ordu’ya bağlı birimler, çembere alınan Ukrayna Ordusu oluşumlarını yok etme çalışmalarına devam ediyor.
Açıklamada, “Troyanda mahallesi Ukraynalı militanlardan tamamen temizlendi” ifadesi kullanıldı.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı bin 420 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji tesisleri, bir asker hava üssü, Ukrayna ordusu için silah ve teçhizat taşıyan bir tren, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu yerler dahil 158 hedef imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 124 uçak tipi İHA engelledi.