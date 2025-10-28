Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rus-ordusu-krasnoarmeyskte-cembere-alinan-ukraynali-militanlari-yok-etmeye-devam-ediyor-1100542270.html
Rus ordusu Krasnoarmeysk’te çembere alınan Ukraynalı militanları yok etmeye devam ediyor
Rus ordusu Krasnoarmeysk’te çembere alınan Ukraynalı militanları yok etmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoarmeysk kentinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmalarının sürdüğünü bildiren Rusya Savunma... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T13:16+0300
2025-10-28T13:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_633b2bc16250e88bb6fb3484a432bcf2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam etti.Bakanlığın açıklamasına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Krasnoarmeysk kentinde, 2. Ordu’ya bağlı birimler, çembere alınan Ukrayna Ordusu oluşumlarını yok etme çalışmalarına devam ediyor.Açıklamada, “Troyanda mahallesi Ukraynalı militanlardan tamamen temizlendi” ifadesi kullanıldı.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı bin 420 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji tesisleri, bir asker hava üssü, Ukrayna ordusu için silah ve teçhizat taşıyan bir tren, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu yerler dahil 158 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 124 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/lavrov-nato-liderleri-abdyi-ukraynada-cozum-fikrinden-vazgecirmek-icin-ellerinden-geleni-yapiyorlar-1100541660.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5756df85d70e970d8ff2272ddd29cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu Krasnoarmeysk’te çembere alınan Ukraynalı militanları yok etmeye devam ediyor

13:16 28.10.2025 (güncellendi: 13:23 28.10.2025)
© Sputnik / Sergey MirnıyDonbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Sergey Mirnıy
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoarmeysk kentinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmalarının sürdüğünü bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, kentin Troyanda mahallesinin tamamen düşmandan temizlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam etti.
Bakanlığın açıklamasına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Krasnoarmeysk kentinde, 2. Ordu’ya bağlı birimler, çembere alınan Ukrayna Ordusu oluşumlarını yok etme çalışmalarına devam ediyor.
Açıklamada, “Troyanda mahallesi Ukraynalı militanlardan tamamen temizlendi” ifadesi kullanıldı.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı bin 420 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerini besleyen enerji tesisleri, bir asker hava üssü, Ukrayna ordusu için silah ve teçhizat taşıyan bir tren, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu yerler dahil 158 hedef imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 124 uçak tipi İHA engelledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
DÜNYA
Lavrov: NATO liderleri, ABD'yi Ukrayna'da çözüm fikrinden vazgeçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar
13:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала