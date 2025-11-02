https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/kenyada-toprak-kaymasi-en-az-21-kisi-hayatini-kaybetti-binden-fazla-ev-yok-oldu-1100683411.html

Kenya’da toprak kayması: En az 21 kişi hayatını kaybetti, binden fazla ev yok oldu

Kenya’da toprak kayması: En az 21 kişi hayatını kaybetti, binden fazla ev yok oldu

Sputnik Türkiye

Kenya’nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde günlerdir süren şiddetli yağmurlar büyük bir toprak kaymasına yol açtı. En az 21 kişi hayatını kaybetti, 30’dan... 02.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-02T14:46+0300

2025-11-02T14:46+0300

2025-11-02T14:46+0300

dünya

kenya

sel

toprak kayması

kayıp

yaralı

afrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100683217_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_ba4c96491e5575a0c194e3d5deb17359.jpg

Kenya’nın Elgeyo Marakwet bölgesindeki Chesongoch kasabasında cumartesi sabahı meydana gelen toprak kayması, yüzlerce evi önüne katarak sürükledi. Yerel yetkililer, “Yaklaşık binden fazla ev tamamen yıkıldı, çok sayıda yol ulaşıma kapandı” açıklamasını yaptı.Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor Yetkililer, 30 ağır yaralının hava yoluyla Eldoret kentine sevk edildiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri, yoğun yağışa rağmen enkaz altında kalanlara ulaşmak için gece boyu çalıştı.Chesongoch çevresi, geçmişte de benzer olaylarla gündeme gelmişti. 2010 ve 2012’deki heyelanlarda onlarca kişi yaşamını yitirmiş, 2020’de bölgedeki bir alışveriş merkezi sel sularına kapılmıştı.Hükümet yeni yerleşim planı hazırlıyor Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, devletin mağdurlar için güvenli bir bölge belirlemek üzere çalıştığını duyurdu. Murkomen, “Vatandaşlarımızın yeniden aynı riski yaşamasına izin veremeyiz,” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/meksikada-market-yangini-en-az-23-kisi-hayatini-kaybetti-1100680446.html

kenya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kenya, sel, toprak kayması, kayıp, yaralı, afrika