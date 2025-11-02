Türkiye
Kenya’da toprak kayması: En az 21 kişi hayatını kaybetti, binden fazla ev yok oldu
Kenya’da toprak kayması: En az 21 kişi hayatını kaybetti, binden fazla ev yok oldu
Kenya'nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde günlerdir süren şiddetli yağmurlar büyük bir toprak kaymasına yol açtı. En az 21 kişi hayatını kaybetti, 30'dan... 02.11.2025
Kenya’nın Elgeyo Marakwet bölgesindeki Chesongoch kasabasında cumartesi sabahı meydana gelen toprak kayması, yüzlerce evi önüne katarak sürükledi. Yerel yetkililer, “Yaklaşık binden fazla ev tamamen yıkıldı, çok sayıda yol ulaşıma kapandı” açıklamasını yaptı.Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor Yetkililer, 30 ağır yaralının hava yoluyla Eldoret kentine sevk edildiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri, yoğun yağışa rağmen enkaz altında kalanlara ulaşmak için gece boyu çalıştı.Chesongoch çevresi, geçmişte de benzer olaylarla gündeme gelmişti. 2010 ve 2012’deki heyelanlarda onlarca kişi yaşamını yitirmiş, 2020’de bölgedeki bir alışveriş merkezi sel sularına kapılmıştı.Hükümet yeni yerleşim planı hazırlıyor Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, devletin mağdurlar için güvenli bir bölge belirlemek üzere çalıştığını duyurdu. Murkomen, “Vatandaşlarımızın yeniden aynı riski yaşamasına izin veremeyiz,” ifadelerini kullandı.
Kenya'da toprak kayması: En az 21 kişi hayatını kaybetti, binden fazla ev yok oldu

14:46 02.11.2025
Kenya’nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde günlerdir süren şiddetli yağmurlar büyük bir toprak kaymasına yol açtı. En az 21 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi kayıp. Kurtarma ekipleri ağır yağışa rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kenya’nın Elgeyo Marakwet bölgesindeki Chesongoch kasabasında cumartesi sabahı meydana gelen toprak kayması, yüzlerce evi önüne katarak sürükledi. Yerel yetkililer, “Yaklaşık binden fazla ev tamamen yıkıldı, çok sayıda yol ulaşıma kapandı” açıklamasını yaptı.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, 30 ağır yaralının hava yoluyla Eldoret kentine sevk edildiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri, yoğun yağışa rağmen enkaz altında kalanlara ulaşmak için gece boyu çalıştı.
Chesongoch çevresi, geçmişte de benzer olaylarla gündeme gelmişti. 2010 ve 2012’deki heyelanlarda onlarca kişi yaşamını yitirmiş, 2020’de bölgedeki bir alışveriş merkezi sel sularına kapılmıştı.

Hükümet yeni yerleşim planı hazırlıyor

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, devletin mağdurlar için güvenli bir bölge belirlemek üzere çalıştığını duyurdu. Murkomen, “Vatandaşlarımızın yeniden aynı riski yaşamasına izin veremeyiz,” ifadelerini kullandı.
