Meksika’da market yangını: En az 23 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Meksika’daki Hermosillo kentinde bir mağazada çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yetkililer olayın kasıtlı bir saldırı... 02.11.2025, Sputnik Türkiye

Meksika’nın kuzeyinde, Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo’da bulunan bir Waldo’s zincir mağazasında çıkan yangın, kısa sürede binayı sardı. Eyalet Valisi Alfonso Durazo, olayın ardından yaptığı açıklamada, “23 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki aralarında çocuklar da var” dedi.Mağazada büyük panik yaşandı Yangın sırasında içeride çalışanlar ve alışveriş yapan müşteriler kaçmaya çalışırken büyük panik yaşandı. Yerel medya, ölenler arasında 12 kadın, 5 erkek, 6 çocuğun bulunduğunu bildirdi.Sonora Kamu Güvenliği Sekreterliği, yangının kundaklama ya da saldırı sonucu çıkmadığını duyurdu. Yetkililer, teknik bir arızanın ya da elektrik kontağının yangına yol açmış olabileceği üzerinde duruyor.Devletten ailelere destek sözü Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodríguez’e, mağdur ailelere yardım için bölgeye destek ekibi göndermesi talimatı verdi. Vali Durazo, “Bu trajedi, tüm Sonora halkını derin bir üzüntüye boğdu” ifadelerini kullandı.Enkazda arama çalışmaları sürüyor İtfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, binada başka kimsenin kalmadığından emin olmak için çalışmaları sürdürdü. Görgü tanıkları, alevlerin dakikalar içinde binayı sardığını ve duman nedeniyle içeridekilerin kaçamadığını aktardı.

