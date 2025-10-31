https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/orban-ukraynayi-destekleyenler-savasi-destekliyor-1100656905.html
Orban: Ukrayna'yı destekleyenler savaşı destekliyor
Macaristan Başbakanı Orban, AB liderlerinin Kiev'e verdikleri destekle Avrupa'yı savaşın eşiğine getirdiğini belirtti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteği sert bir şekilde eleştirdi.Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte "Ukrayna'yı destekleyenler, savaşı destekliyor" diyerek, AB ülkelerinin Ukrayna'ya yardımının Avrupa'yı savaşın eşiğine getirdiğini vurguladı.Macar Başbakan, AB’nin Ukrayna'ya yardımı kendi bütçesinden değil, Avrupa ülkelerinin bütçelerinden sağlamaya çalıştığını belirterek, "Brüksel'in parası yok, bu yüzden Avrupa ülkeleri kendi bütçelerinden bu yardımları sağlıyor" dedi.Durumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'na giden sürece benzeten Orban, kıtanın savaş riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak “Avrupa liderleri ateşle oynadığını anlamıyor. Bugün Avrupa, savaşa doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.
