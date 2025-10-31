Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/orban-ukraynayi-destekleyenler-savasi-destekliyor-1100656905.html
Orban: Ukrayna'yı destekleyenler savaşı destekliyor
Orban: Ukrayna'yı destekleyenler savaşı destekliyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, AB liderlerinin Kiev'e verdikleri destekle Avrupa'yı savaşın eşiğine getirdiğini belirtti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T22:29+0300
2025-10-31T22:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
viktor orban
macaristan
avrupa birliği
ab
ukrayna
kiev
avrupa
brüksel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097415467_0:6:388:224_1920x0_80_0_0_013896b7947e287557554aa4442f8b76.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteği sert bir şekilde eleştirdi.Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte "Ukrayna'yı destekleyenler, savaşı destekliyor" diyerek, AB ülkelerinin Ukrayna'ya yardımının Avrupa'yı savaşın eşiğine getirdiğini vurguladı.Macar Başbakan, AB’nin Ukrayna'ya yardımı kendi bütçesinden değil, Avrupa ülkelerinin bütçelerinden sağlamaya çalıştığını belirterek, "Brüksel'in parası yok, bu yüzden Avrupa ülkeleri kendi bütçelerinden bu yardımları sağlıyor" dedi.Durumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'na giden sürece benzeten Orban, kıtanın savaş riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak “Avrupa liderleri ateşle oynadığını anlamıyor. Bugün Avrupa, savaşa doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/pentagon-trump-ve-zelenskiy-gorusmesinden-once-ukraynaya-tomahawk-fuzeleri-gonderilmesini-onayladi-1100655791.html
macaristan
ukrayna
kiev
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097415467_14:0:359:259_1920x0_80_0_0_16848bf66c18e02f2a55a2930d187925.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, avrupa, brüksel
viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, avrupa, brüksel

Orban: Ukrayna'yı destekleyenler savaşı destekliyor

22:29 31.10.2025
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban, AB liderlerinin Kiev'e verdikleri destekle Avrupa'yı savaşın eşiğine getirdiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteği sert bir şekilde eleştirdi.
Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte "Ukrayna'yı destekleyenler, savaşı destekliyor" diyerek, AB ülkelerinin Ukrayna'ya yardımının Avrupa'yı savaşın eşiğine getirdiğini vurguladı.
Macar Başbakan, AB’nin Ukrayna'ya yardımı kendi bütçesinden değil, Avrupa ülkelerinin bütçelerinden sağlamaya çalıştığını belirterek, "Brüksel'in parası yok, bu yüzden Avrupa ülkeleri kendi bütçelerinden bu yardımları sağlıyor" dedi.
Durumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'na giden sürece benzeten Orban, kıtanın savaş riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak “Avrupa liderleri ateşle oynadığını anlamıyor. Bugün Avrupa, savaşa doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Tomahawk füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
DÜNYA
‘Pentagon, Trump ve Zelenskiy görüşmesinden önce Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri gönderilmesini onayladı’
21:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала