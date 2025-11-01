https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/rus-askerleri-ukraynanin-krasnoarmeysk-yakinlarindaki-hava-indirme-operasyonunu-engelledi-1100666439.html

Rus askerleri, Ukrayna'nın Krasnoarmeysk yakınlarındaki hava indirme operasyonunu engelledi

Rus askerleri, Ukrayna'nın Krasnoarmeysk yakınlarındaki hava indirme operasyonunu engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı bir helikopter çıkarma grubunun hava indirme... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı 11 kişilik helikopter çıkarma gücünü yok etti.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 15 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve askeri havalimanının altyapısını, ayrıca 150 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını imha etti.

