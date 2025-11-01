Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı 11 kişilik helikopter çıkarma gücünü yok etti.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 15 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve askeri havalimanının altyapısını, ayrıca 150 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını imha etti.
13:01 01.11.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı bir helikopter çıkarma grubunun hava indirme operasyonunu engellediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı 11 kişilik helikopter çıkarma gücünü yok etti.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoarmeysk yerleşiminin yaklaşık 1 kilometre kuzeybatısındaki bir bölgeye GUR’a bağlı bir özel harekat grubunun helikopter inişi engellendi. Helikopterden inen 11 kişinin tamamı yok edildi.

Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve askeri havalimanının altyapısını, ayrıca 150 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını imha etti.
