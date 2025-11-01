https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/rus-askerleri-ukraynanin-krasnoarmeysk-yakinlarindaki-hava-indirme-operasyonunu-engelledi-1100666439.html
Rus askerleri, Ukrayna'nın Krasnoarmeysk yakınlarındaki hava indirme operasyonunu engelledi
Rus askerleri, Ukrayna'nın Krasnoarmeysk yakınlarındaki hava indirme operasyonunu engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı bir helikopter çıkarma grubunun hava indirme... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T13:01+0300
2025-11-01T13:01+0300
2025-11-01T13:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
krasnoarmeysk
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)
kayıp
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100666283_74:0:913:472_1920x0_80_0_0_e3f62c5b0ec21d42ad1b4ea0e3cd181b.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı 11 kişilik helikopter çıkarma gücünü yok etti.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 15 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve askeri havalimanının altyapısını, ayrıca 150 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rus-ordusu-krasnoarmeyskte-cembere-alinan-ukraynali-militanlari-yok-etmeye-devam-ediyor-1100542270.html
rusya
krasnoarmeysk
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100666283_179:0:808:472_1920x0_80_0_0_a394d8db3bdb8f9835af6aaba1faed73.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, krasnoarmeysk, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), kayıp, ukrayna, donbass, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, krasnoarmeysk, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), kayıp, ukrayna, donbass, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bilgilendirme
Rus askerleri, Ukrayna'nın Krasnoarmeysk yakınlarındaki hava indirme operasyonunu engelledi
13:01 01.11.2025 (güncellendi: 13:55 01.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı bir helikopter çıkarma grubunun hava indirme operasyonunu engellediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne (GUR) bağlı 11 kişilik helikopter çıkarma gücünü yok etti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoarmeysk yerleşiminin yaklaşık 1 kilometre kuzeybatısındaki bir bölgeye GUR’a bağlı bir özel harekat grubunun helikopter inişi engellendi. Helikopterden inen 11 kişinin tamamı yok edildi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.155 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve askeri havalimanının altyapısını, ayrıca 150 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını imha etti.