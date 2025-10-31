https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/super-lig-macinda-korkutan-carpisma-serdar-dursun-kanlar-icinde-kaldi-1100657598.html
Süper Lig maçında korkutan çarpışma: Serdar Dursun kanlar içinde kaldı
Başakşehir-Kocaelispor maçının 9. dakikasında, hava topu mücadelesinde Jerome Opoku'yla çarpışan Serdar Dursun’un kafası yarıldı.Kafasına dikiş atılan Dursun, başı sargılı şekilde oyuna devam etti. Opoku ise kısa süre sonra baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.Karşılaşmanın son anlarına kadar gol sesi çıkmazken, 90. dakikada ceza sahasında Selke, Balogh’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, kaleciyi ters köşeye yatırarak takımına galibiyeti getiren golü attı. Mücadele bu skorla sona erdi.
