https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/super-lig-macinda-korkutan-carpisma-serdar-dursun-kanlar-icinde-kaldi-1100657598.html

Süper Lig maçında korkutan çarpışma: Serdar Dursun kanlar içinde kaldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Mücadelenin 9. dakikasında hava topu mücadelesinde RAMS Başakşehirli... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T22:59+0300

2025-10-31T22:59+0300

2025-10-31T22:59+0300

spor

serdar dursun

süper lig

rams başakşehir

kocaelispor

maç

maç yayını

tarihi maç

sakatlık

sakatlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100657416_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_b142b154eb1b2af9e67dcc11673e0663.jpg

Başakşehir-Kocaelispor maçının 9. dakikasında, hava topu mücadelesinde Jerome Opoku'yla çarpışan Serdar Dursun’un kafası yarıldı.Kafasına dikiş atılan Dursun, başı sargılı şekilde oyuna devam etti. Opoku ise kısa süre sonra baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.Karşılaşmanın son anlarına kadar gol sesi çıkmazken, 90. dakikada ceza sahasında Selke, Balogh’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, kaleciyi ters köşeye yatırarak takımına galibiyeti getiren golü attı. Mücadele bu skorla sona erdi.

2025

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

