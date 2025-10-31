Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/super-lig-takimi-hocasini-degistirdi-1100652143.html
Süper Lig takımı hocasını değiştirdi
Süper Lig takımı hocasını değiştirdi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'yla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp ayrılığın ardından... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T18:04+0300
2025-10-31T18:04+0300
spor
süper lig
fatih karagümrük
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100238860_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_390c449b429aedb8d640796364b5b687.jpg
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'nın sözleşmesini feshetti.Kulüpten yapılan açıklamada, Licka’ya emekleri için teşekkür edilirken, geçen sezon takımı Süper Lig’e taşıyan Onur Can Korkmaz'la yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.Kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Korkmaz yönetiminde oynayacağı maçların hazırlıklarına başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/pfdk-kararini-acikladi-7-super-lig-kulubune-ceza-1100641236.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100238860_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_3f1379e1d28a81f7e522291cdb695847.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
süper lig, fatih karagümrük, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
süper lig, fatih karagümrük, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü

Süper Lig takımı hocasını değiştirdi

18:04 31.10.2025
© Esra BilginMarcel Licka
Marcel Licka - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© Esra Bilgin
Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'yla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp ayrılığın ardından Onur Can Korkmaz'la anlaşma sağlandığını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'nın sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Licka’ya emekleri için teşekkür edilirken, geçen sezon takımı Süper Lig’e taşıyan Onur Can Korkmaz'la yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Korkmaz yönetiminde oynayacağı maçların hazırlıklarına başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
SPOR
PFDK kararını açıkladı: 7 Süper Lig kulübüne ceza
12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала