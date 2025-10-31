https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/super-lig-takimi-hocasini-degistirdi-1100652143.html
Süper Lig takımı hocasını değiştirdi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'nın sözleşmesini feshetti.Kulüpten yapılan açıklamada, Licka’ya emekleri için teşekkür edilirken, geçen sezon takımı Süper Lig’e taşıyan Onur Can Korkmaz'la yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.Kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Korkmaz yönetiminde oynayacağı maçların hazırlıklarına başlayacak.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'nın sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Licka’ya emekleri için teşekkür edilirken, geçen sezon takımı Süper Lig’e taşıyan Onur Can Korkmaz'la yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Korkmaz yönetiminde oynayacağı maçların hazırlıklarına başlayacak.