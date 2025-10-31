https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/pentagon-trump-ve-zelenskiy-gorusmesinden-once-ukraynaya-tomahawk-fuzeleri-gonderilmesini-onayladi-1100655791.html

‘Pentagon, Trump ve Zelenskiy görüşmesinden önce Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri gönderilmesini onayladı’

CNN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Pentagon, Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzelerinin gönderilmesi konusunda onayını, Başkan Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy'in ekim ayı başındaki görüşmesinden önce Beyaz Saray'a iletti.Haberde, “Pentagon, bu ayın başlarında, Trump ile Zelenskiy'in görüşmesinden hemen önce Beyaz Saray'a değerlendirmesini bildirdi” ifadelerine yer verilerek, değerlendirmenin başlangıçta ABD'nin Avrupa müttefiklerini cesaretlendirdiği, ancak daha sonra Trump'ın Kiev'e Tomahawk füzesi göndermeme kararının Amerikalı ve Avrupalı ​​yetkililer tarafından şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.Pentagon'un, ABD silah stoklarına zarar vermeyeceği gerekçesiyle Ukrayna'ya füzelerin gönderilmesi konusunda Beyaz Saray'a onay verdiği, ancak nihai siyasi kararın Trump’a ait olduğu vurgulandı.

