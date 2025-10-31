Türkiye
‘Pentagon, Trump ve Zelenskiy görüşmesinden önce Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri gönderilmesini onayladı’
‘Pentagon, Trump ve Zelenskiy görüşmesinden önce Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri gönderilmesini onayladı’
Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzeleri tedarik etme onayının, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekim ayının başlarında Vladimir Zelenskiy ile... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
CNN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Pentagon, Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzelerinin gönderilmesi konusunda onayını, Başkan Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy'in ekim ayı başındaki görüşmesinden önce Beyaz Saray'a iletti.Haberde, “Pentagon, bu ayın başlarında, Trump ile Zelenskiy'in görüşmesinden hemen önce Beyaz Saray'a değerlendirmesini bildirdi” ifadelerine yer verilerek, değerlendirmenin başlangıçta ABD'nin Avrupa müttefiklerini cesaretlendirdiği, ancak daha sonra Trump'ın Kiev'e Tomahawk füzesi göndermeme kararının Amerikalı ve Avrupalı ​​yetkililer tarafından şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.Pentagon'un, ABD silah stoklarına zarar vermeyeceği gerekçesiyle Ukrayna'ya füzelerin gönderilmesi konusunda Beyaz Saray'a onay verdiği, ancak nihai siyasi kararın Trump’a ait olduğu vurgulandı.
21:42 31.10.2025
© AP Photo / © U.S. Navy photo/MCSA Samuel SouvannasonTomahawk füzeleri
© AP Photo / © U.S. Navy photo/MCSA Samuel Souvannason
Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzeleri tedarik etme onayının, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekim ayının başlarında Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeden önce Beyaz Saray'a iletildiği öne sürüldü.
CNN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Pentagon, Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzelerinin gönderilmesi konusunda onayını, Başkan Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy'in ekim ayı başındaki görüşmesinden önce Beyaz Saray'a iletti.
Haberde, “Pentagon, bu ayın başlarında, Trump ile Zelenskiy'in görüşmesinden hemen önce Beyaz Saray'a değerlendirmesini bildirdi” ifadelerine yer verilerek, değerlendirmenin başlangıçta ABD'nin Avrupa müttefiklerini cesaretlendirdiği, ancak daha sonra Trump'ın Kiev'e Tomahawk füzesi göndermeme kararının Amerikalı ve Avrupalı ​​yetkililer tarafından şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.
Pentagon'un, ABD silah stoklarına zarar vermeyeceği gerekçesiyle Ukrayna'ya füzelerin gönderilmesi konusunda Beyaz Saray'a onay verdiği, ancak nihai siyasi kararın Trump’a ait olduğu vurgulandı.
Militares estadounidenses descargan desde un avión de transporte contenedores con misiles de crucero Tomahawk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
DÜNYA
Pentagon’dan Beyaz Saray’a onay: Ukrayna’ya Tomahawk füzesi tedarikine yeşil ışık
20:55
