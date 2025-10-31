https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/nasa-aya-gidecek-astronotlarin-maaslarini-odemiyor-1100645814.html
NASA, Ay'a gidecek astronotların maaşlarını ödemiyor
NASA, Ay’a gidecek astronotların maaşlarını ödemiyor
Ay'a insanlı yeni görev hazırlığında olan NASA, hükümet kapanması nedeniyle Artemis 2 ekibi dahil astronotlara maaşlarını ödemiyor.
New York merkezli bilim haberleri sitesi Futurism, bir NASA yetkilisine doğrulattıklarını kaydettiği bilgiye göre Ay'a gitmeyi planlayan Artemis 2 ekibinin de aralarında olduğu astronotlar maaşlarını almıyor.
Artemis 2 görevi üzerinde çalışan sözleşmeli çalışanlarının hala maaş aldığı, ancak hükümet kapanması sürerse bu finansmanın da yakında tükeneceği bildirildi.
Bu arada projede çalışan yüklenici firma yetkilileri, hükümet kapanmasının kendi sektörlerini etkilediğini söylüyor.
ABD merkezli savaş uçakları da dahil pek çok projede çalışan Lockheed Martin'in Orion uzay aracı programından sorumlu başkan yardımcısı Kirk Shireman, bir başka ABD merkezli haber platformu Ars Technica'ya şunları söyledi:
Ay görevi ertelenebilir
Geçen ay NASA yetkilileri, Artemis 2 görevinin tahmin edilenden yaklaşık iki ay önce, 5 Şubat 2026 gibi erken bir tarihte fırlatılabileceğini duyurmuştu. Ancak, yine Amerikan basınına göre ajansın bu hedefe bağlı kalıp kalamayacağı belirsiz.
Ay ve Dünya'nın Orion'un yolculuğu için uygun şekilde hizalandığı günler ayda yalnızca birkaç kez gerçekleşiyor, bu da Artemis 2 görevinin en az bir aya kadar ertelenmesine yol açabilir.
Yine Futurism, "hükümet kapanması yalnızca NASA'nın operasyonlarını ve moralini zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'nin uzay yarışındaki rakiplerine avantaj kazandırıyor olabilir" yorumu yaparken ekledi:
14:40 31.10.2025 (güncellendi: 14:45 31.10.2025)
Ay’a insanlı yeni görev hazırlığında olan NASA, hükümet kapanması nedeniyle Artemis 2 ekibi dahil astronotlara maaşlarını ödemiyor.
New York merkezli bilim haberleri sitesi Futurism, bir NASA yetkilisine doğrulattıklarını kaydettiği bilgiye göre Ay’a gitmeyi planlayan Artemis 2 ekibinin de aralarında olduğu astronotlar maaşlarını almıyor.
Artemis 2 görevi üzerinde çalışan sözleşmeli çalışanlarının hala maaş aldığı, ancak hükümet kapanması sürerse bu finansmanın da yakında tükeneceği bildirildi.
ABD’de 1 Ekim'de yani mali yılın başında federal bütçe onaylanmadığı için, devletin birçok kurumu kapanma durumuna geçti. Bu durumda, sadece 'zorunlu' kabul edilen hizmetler (örneğin güvenlik, sağlık, hava trafik kontrolü) devam ediyor. Diğer kurumlarda ise ödemeler ve maaşlar duruyor.
Bu arada projede çalışan yüklenici firma yetkilileri, hükümet kapanmasının kendi sektörlerini etkilediğini söylüyor.
ABD merkezli savaş uçakları da dahil pek çok projede çalışan Lockheed Martin’in Orion uzay aracı programından sorumlu başkan yardımcısı Kirk Shireman, bir başka ABD merkezli haber platformu Ars Technica’ya şunları söyledi:
Sermayesi güçlü, büyük bir şirkette çalışıyorum. Ancak pek çok insan, pek çok küçük şirket var. Onlar maaş alamıyorlar ve eninde sonunda çalışmaya devam edemeyecekler.
Geçen ay NASA yetkilileri, Artemis 2 görevinin tahmin edilenden yaklaşık iki ay önce, 5 Şubat 2026 gibi erken bir tarihte fırlatılabileceğini duyurmuştu. Ancak, yine Amerikan basınına göre ajansın bu hedefe bağlı kalıp kalamayacağı belirsiz.
Ay ve Dünya’nın Orion’un yolculuğu için uygun şekilde hizalandığı günler ayda yalnızca birkaç kez gerçekleşiyor, bu da Artemis 2 görevinin en az bir aya kadar ertelenmesine yol açabilir.
Yine Futurism, “hükümet kapanması yalnızca NASA'nın operasyonlarını ve moralini zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda ABD’nin uzay yarışındaki rakiplerine avantaj kazandırıyor olabilir” yorumu yaparken ekledi:
Yetkililer defalarca, Çin’in ABD’den önce Ay'a ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu ve hükümet kapanması uzadıkça bu olasılık giderek daha muhtemel hale geliyor.