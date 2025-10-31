https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/nasa-aya-gidecek-astronotlarin-maaslarini-odemiyor-1100645814.html

NASA, Ay’a gidecek astronotların maaşlarını ödemiyor

NASA, Ay’a gidecek astronotların maaşlarını ödemiyor

Sputnik Türkiye

Ay’a insanlı yeni görev hazırlığında olan NASA, hükümet kapanması nedeniyle Artemis 2 ekibi dahil astronotlara maaşlarını ödemiyor. Detaylar haberde...

2025-10-31T14:40+0300

2025-10-31T14:40+0300

2025-10-31T14:45+0300

dünya

nasa

astronot

maaş

ödeme

federal hükümet kısmen kapalı

abd

ay

ay yolculukları

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100644371_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ccd8f2a45bd7077d7851e048e83c8bd0.jpg

New York merkezli bilim haberleri sitesi Futurism, bir NASA yetkilisine doğrulattıklarını kaydettiği bilgiye göre Ay’a gitmeyi planlayan Artemis 2 ekibinin de aralarında olduğu astronotlar maaşlarını almıyor.Artemis 2 görevi üzerinde çalışan sözleşmeli çalışanlarının hala maaş aldığı, ancak hükümet kapanması sürerse bu finansmanın da yakında tükeneceği bildirildi.Bu arada projede çalışan yüklenici firma yetkilileri, hükümet kapanmasının kendi sektörlerini etkilediğini söylüyor.ABD merkezli savaş uçakları da dahil pek çok projede çalışan Lockheed Martin’in Orion uzay aracı programından sorumlu başkan yardımcısı Kirk Shireman, bir başka ABD merkezli haber platformu Ars Technica’ya şunları söyledi:Ay görevi ertelenebilirGeçen ay NASA yetkilileri, Artemis 2 görevinin tahmin edilenden yaklaşık iki ay önce, 5 Şubat 2026 gibi erken bir tarihte fırlatılabileceğini duyurmuştu. Ancak, yine Amerikan basınına göre ajansın bu hedefe bağlı kalıp kalamayacağı belirsiz.Ay ve Dünya’nın Orion’un yolculuğu için uygun şekilde hizalandığı günler ayda yalnızca birkaç kez gerçekleşiyor, bu da Artemis 2 görevinin en az bir aya kadar ertelenmesine yol açabilir.Yine Futurism, “hükümet kapanması yalnızca NASA'nın operasyonlarını ve moralini zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda ABD’nin uzay yarışındaki rakiplerine avantaj kazandırıyor olabilir” yorumu yaparken ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hukumet-kapanmasi-devam-ederse-abd-her-gun-onlarca-milyar-dolar-kaybedebilir-1100629925.html

abd

ay

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, astronot, maaşlar, ödenmiyor, ay'a gidecek, ay görevi, artemis 2, abd, hükümet kapanması, maaşlarda gecikme, son dakika, son dakika haberleri, bilim, bilim haberleri, hükümet kapanması haberleri