Hükümet kapanması devam ederse ABD 'her gün onlarca milyar dolar' kaybedebilir

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, hükümetin kısmi kapanmasının 1 Kasım sonrasına uzanması halinde, ABD ekonomisine her gün on milyarlarca dolara mal olabileceğini söyledi. Detaylar haberde...

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, geçen her günle birlikte gayri safi yurt içi hasıladan on milyarlarca dolar kaybedecek" dedi.Johnson ayrıca Demokratların hükümetin finansman tasarısını 15'inci kez reddetmesinden endişe duyduğunu, bunun da kapanmanın ikinci ayına girmesine yol açabileceğini belirtti.'Binlerce çalışanı maaşsız bıraktı'Meclis Başkanı, kapanmanın kritik federal kurumların çalışmalarını sekteye uğrattığını ve binlerce çalışanı maaşsız bıraktığını vurguladı.Johnson şöyle konuştu:Johnson ayrıca, kapanmanın milyonlarca Amerikan ailesini zor durumda bırakabileceğini, çünkü beslenme ve çocuk bakım programlarının fonlarının tükenme riski taşıdığını ifade etti.ABD’de hükümet neden kapandı?ABD’de her yıl 1 Ekim’de yeni mali yıl başlıyor.Federal kurumların çalışmaya devam edebilmesi için Kongre'nin 12 ayrı ödenek yasasını veya geçici bir finansman kararnamesini onaylaması gerekiyor.Ancak 2025 sonbaharında, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki harcama öncelikleri ve sınır güvenliği gibi konularda büyük anlaşmazlıklar yaşandı.Bu nedenle hiçbir bütçe tasarısı geçmedi ve hükümetin birçok kurumu fon yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.Bu, ABD tarihindeki 22’nci federal hükümet kapanması oldu. Son büyük kapanma, Aralık 2018-Ocak 2019 döneminde, birinci Donald Trump döneminde yaşanmış ve 35 gün sürmüştü.

2025

