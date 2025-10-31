Türkiye
Kamuda esnek çalışma dönemi geliyor: Hazırlık başlıyor
Kamuda esnek çalışma dönemi geliyor: Hazırlık başlıyor
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kamuda esnek çalışma modelleri için mevzuat hazırlıkları başladı. Çalışma, verimliliği artırmayı ve sosyal... 31.10.2025
Kamuda esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları başlıyor.2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yapılan derlemeye göre, çalışmaların amacı kamu personelinin verimliliğini artırmak ve yeni nesil çalışma biçimlerine uyum sağlamak.Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548’i kadrolu, 438 bin 618’i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772’si işçi statüsünde görev yapıyor.Verimlilik ve liyakat öncelikli olacakProgramda, kamu personelinin verimliliğini artırmak için iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.Görevde yükselme süreçlerinde liyakat esaslı yöntemlerin ön planda olacağı, yazılı ve sözlü sınavların ağırlık oranlarının yeniden değerlendirileceği bildirildi.Sosyal güvenlik sistemi esnek modele uyarlanacakProgramda dikkat çeken bir diğer madde ise, sosyal güvenlik mevzuatının esnek çalışma modellerine uyumlaştırılması oldu. Bu kapsamda, kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma ve kısmi süreli istihdam gibi yeni çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemiyle entegrasyonu sağlanacak.Ayrıca, dijitalleşme süreciyle birlikte geleneksel işyeri kavramının dışında ortaya çıkan çalışma biçimlerine uygun teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek.Esnek çalışmada güvenceyi korumakYeni düzenlemeyle birlikte çalışanların sigorta, prim ve emeklilik hakları korunarak, esnek çalışmaya geçişin güvenli hale getirilmesi planlanıyor. Böylece işgücü piyasasının değişen yapısına uygun, daha dinamik ve sürdürülebilir bir kamu istihdam modeli oluşturulacak.Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) devreye alınıyorKamuda insan kaynakları yönetiminde etkin politikalar oluşturmak amacıyla, Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) hayata geçiriliyor. Bu sistemle, kamu personeline ilişkin güncel istihdam verileri, merkezi bir yapı üzerinden erişilebilir hale getirilecek.KPBS sayesinde, kamu çalışanlarının durum ve hareket bilgileri anlık olarak izlenebilecek, insan kaynakları süreçleri veri temelli biçimde yönetilecek. Ayrıca, bu veriler karar destek sistemi işleviyle kullanılacak ve politikaların etkinliğini artıracak.Kamuda dijital dönüşümle yeni bir çalışma kültürüEsnek çalışma düzenlemeleriyle birlikte kamuda dijital dönüşüm süreci de hız kazanacak.Uzaktan ve hibrit çalışma sistemlerine geçiş, veri güvenliği, performans ölçümü ve dijital denetim mekanizmalarının da yeniden tasarlanmasını gerektirecek.
Kamuda esnek çalışma dönemi geliyor: Hazırlık başlıyor

31.10.2025
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, kamuda esnek çalışma modelleri için mevzuat hazırlıkları başladı. Çalışma, verimliliği artırmayı ve sosyal güvenlik sistemini yeni nesil çalışma modelleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Kısa, hibrit ve evden çalışma gibi uygulamalar devreye alınacak.
Kamuda esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları başlıyor.
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yapılan derlemeye göre, çalışmaların amacı kamu personelinin verimliliğini artırmak ve yeni nesil çalışma biçimlerine uyum sağlamak.
Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548’i kadrolu, 438 bin 618’i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772’si işçi statüsünde görev yapıyor.

Verimlilik ve liyakat öncelikli olacak

Programda, kamu personelinin verimliliğini artırmak için iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.
Görevde yükselme süreçlerinde liyakat esaslı yöntemlerin ön planda olacağı, yazılı ve sözlü sınavların ağırlık oranlarının yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Sosyal güvenlik sistemi esnek modele uyarlanacak

Programda dikkat çeken bir diğer madde ise, sosyal güvenlik mevzuatının esnek çalışma modellerine uyumlaştırılması oldu. Bu kapsamda, kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma ve kısmi süreli istihdam gibi yeni çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemiyle entegrasyonu sağlanacak.
Ayrıca, dijitalleşme süreciyle birlikte geleneksel işyeri kavramının dışında ortaya çıkan çalışma biçimlerine uygun teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek.

Esnek çalışmada güvenceyi korumak

Yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların sigorta, prim ve emeklilik hakları korunarak, esnek çalışmaya geçişin güvenli hale getirilmesi planlanıyor. Böylece işgücü piyasasının değişen yapısına uygun, daha dinamik ve sürdürülebilir bir kamu istihdam modeli oluşturulacak.

Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) devreye alınıyor

Kamuda insan kaynakları yönetiminde etkin politikalar oluşturmak amacıyla, Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) hayata geçiriliyor. Bu sistemle, kamu personeline ilişkin güncel istihdam verileri, merkezi bir yapı üzerinden erişilebilir hale getirilecek.
KPBS sayesinde, kamu çalışanlarının durum ve hareket bilgileri anlık olarak izlenebilecek, insan kaynakları süreçleri veri temelli biçimde yönetilecek. Ayrıca, bu veriler karar destek sistemi işleviyle kullanılacak ve politikaların etkinliğini artıracak.

Kamuda dijital dönüşümle yeni bir çalışma kültürü

Esnek çalışma düzenlemeleriyle birlikte kamuda dijital dönüşüm süreci de hız kazanacak.
Uzaktan ve hibrit çalışma sistemlerine geçiş, veri güvenliği, performans ölçümü ve dijital denetim mekanizmalarının da yeniden tasarlanmasını gerektirecek.
