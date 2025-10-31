https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/banka-dolandiriciligina-emsal-karar--calinan-para-faiziyle-geri-odendi-1100637235.html
Banka dolandırıcılığına emsal karar: Çalınan para faiziyle geri ödendi
Banka dolandırıcılığına emsal karar: Çalınan para faiziyle geri ödendi
Sputnik Türkiye
Ankara’da dolandırıcıların tuzağına düşüp 35 bin TL’sini kaybeden Mehmet Salih Çevik, açtığı davayı kazandı. İstinaf mahkemesi, “Bu dolandırıcılığı önleyecek... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T09:57+0300
2025-10-31T09:57+0300
2025-10-31T09:57+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
tüketici mahkemesi
ankara
para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg
Ankara’da yaşayan Mehmet Salih Çevik, dolandırıcıların “Banka hesabınıza yurtdışından girmeye çalışanlar var” diyerek verdiği linke tıklayınca, tüm hesap bilgilerini paylaştı. Kısa süre içinde dolandırıldığını fark eden Çevik, bankayı aradığı sırada 35 bin TL’sinin başka hesaba transfer edildiğini öğrendi. Hürriyet'in haberine göre, olay sonrası banka dolandırıcılığı mağduru vatandaşın açtığı dava, emsal bir kararla sonuçlandı.Mahkemeden örnek karar: Banka tam kusurluAnkara 6. Tüketici Mahkemesi, olayda gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle bankayı tam kusurlu buldu. Kararda, “Güven ve itibar müessesesi olan bankanın dolandırıcılık olayını engelleyebilecek teknolojileri transfer edip paranın hesaptan çıkmasını engelleyemediği” ifadelerine yer verildi. Mahkeme, 35 bin TL’nin ticari faiziyle birlikte Çevik’e ödenmesine hükmetti.Dolandırıcılar banka personeli gibi davrandıDosya kapsamına göre olay, 25 Ekim 2021 tarihinde yaşandı. Çevik, 0850 ile başlayan bir numaradan arandı. Arayan kişi, kendisini bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtarak, “Banka hesabınıza yurtdışından girmeye çalışanlar var” dedi ve telefona gelen linke tıklamasını istedi.Panikleyen Çevik, gelen link üzerinden banka giriş sayfasına benzeyen sahte bir siteye kullanıcı bilgilerini girdi. Bu sırada eşi durumdan şüphelenip uyarınca Çevik, hemen bankayı aradı ancak dolandırıcılar transfer işlemini çoktan gerçekleştirmişti.Avukatı: Banka özen yükümlülüğünü yerine getirmediÇevik’in avukatı Kenan Maçoğlu, açtıkları davada bankanın teknolojik güvenlik eksikliği ve personel eğitimsizliği nedeniyle objektif özen borcuna aykırı davrandığını belirtti. Dilekçede, “Müvekkil, dolandırıcılığı fark ettiği anda bankayı bilgilendirmiştir. Buna rağmen hesaplara bloke konulmamış, para transferi durdurulmamıştır” ifadeleri yer aldı.Avukat, çalınan paranın 03 Kasım 2021 tarihinden itibaren faiziyle iadesini talep etti.Banka: Müşteri kendi bilgilerini paylaştıDavalı banka, savunmasında sorumluluğu reddederek müşterilerin hesap güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Banka avukatları, “Dolandırıcılar, bankanın değil müşterinin tedbirsizliği sonucu bilgileri ele geçirmiştir” diyerek davanın reddini istedi.İlk derece mahkemesi: Banka güvenlik zafiyeti gösterdiMahkeme, müşteriyle yapılan görüşme sırasında dolandırıcıların parayı çekmiş olmasına dikkat çekti. Kararda, bankanın işlem sırasında müşteriden onay almadığı, önceden yapılan işlemler hakkında bilgilendirme yapmadığı ve teknolojik güvenlik sistemlerinin yetersiz olduğu belirtildi.Mahkeme, “Davacı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir, banka ise güvenlik yükümlülüğünü ihlal etmiştir” diyerek davayı kabul etti.İstinaf kararı: Kusurun tamamı bankaya aitBanka kararı istinafa taşıdı ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi, 29 Mayıs 2025 tarihli kararıyla başvuruyu kesin olarak reddetti.Kararda, “Somut olayda kusurun tamamının davalı bankaya ait olacağı, hesapta bulunan paranın güvenliğini bankanın tam olarak sağlamakla yükümlü olduğu” vurgulandı. Böylece, tüketici mahkemesinin kararı onandı.Çevik, parasını faiziyle geri aldıKararın kesinleşmesinin ardından, Çevik’in avukatı Kenan Maçoğlu yaptığı açıklamada, “Mahkeme, bankayı tam kusurlu buldu ve müvekkilim dolandırıcıların çaldığı 35 bin TL’yi faiziyle birlikte geri aldı” dedi.Bu karar, banka dolandırıcılığı mağdurları için emsal oluşturacak nitelikte değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/son-gun-bugun-eski-tip-ehliyetlerini-indirimli-yenilemek-isteyenler-nufus-mudurluklerinde-1100636909.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_168:0:2863:2021_1920x0_80_0_0_1507cca66e9a8378706e5b1ec5a3f5bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dolandırıcılık, tüketici mahkemesi, ankara, para
dolandırıcılık, tüketici mahkemesi, ankara, para
Banka dolandırıcılığına emsal karar: Çalınan para faiziyle geri ödendi
Ankara’da dolandırıcıların tuzağına düşüp 35 bin TL’sini kaybeden Mehmet Salih Çevik, açtığı davayı kazandı. İstinaf mahkemesi, “Bu dolandırıcılığı önleyecek teknolojik yatırımları yapmak bankanın sorumluluğudur” diyerek bankayı tam kusurlu buldu. Kararın kesinleşmesinin ardından Çevik, davalı bankadan faiziyle parasını aldı.
Ankara’da yaşayan Mehmet Salih Çevik, dolandırıcıların “Banka hesabınıza yurtdışından girmeye çalışanlar var” diyerek verdiği linke tıklayınca, tüm hesap bilgilerini paylaştı. Kısa süre içinde dolandırıldığını fark eden Çevik, bankayı aradığı sırada 35 bin TL’sinin başka hesaba transfer edildiğini öğrendi. Hürriyet'in haberine göre, olay sonrası banka dolandırıcılığı mağduru vatandaşın açtığı dava, emsal bir kararla sonuçlandı.
Mahkemeden örnek karar: Banka tam kusurlu
Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, olayda gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle bankayı tam kusurlu buldu. Kararda, “Güven ve itibar müessesesi olan bankanın dolandırıcılık olayını engelleyebilecek teknolojileri transfer edip paranın hesaptan çıkmasını engelleyemediği” ifadelerine yer verildi. Mahkeme, 35 bin TL’nin ticari faiziyle birlikte Çevik’e ödenmesine hükmetti.
Dolandırıcılar banka personeli gibi davrandı
Dosya kapsamına göre olay, 25 Ekim 2021 tarihinde yaşandı. Çevik, 0850 ile başlayan bir numaradan arandı. Arayan kişi, kendisini bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtarak, “Banka hesabınıza yurtdışından girmeye çalışanlar var” dedi ve telefona gelen linke tıklamasını istedi.
Panikleyen Çevik, gelen link üzerinden banka giriş sayfasına benzeyen sahte bir siteye kullanıcı bilgilerini girdi. Bu sırada eşi durumdan şüphelenip uyarınca Çevik, hemen bankayı aradı ancak dolandırıcılar transfer işlemini çoktan gerçekleştirmişti.
Avukatı: Banka özen yükümlülüğünü yerine getirmedi
Çevik’in avukatı Kenan Maçoğlu, açtıkları davada bankanın teknolojik güvenlik eksikliği ve personel eğitimsizliği nedeniyle objektif özen borcuna aykırı davrandığını belirtti. Dilekçede, “Müvekkil, dolandırıcılığı fark ettiği anda bankayı bilgilendirmiştir. Buna rağmen hesaplara bloke konulmamış, para transferi durdurulmamıştır” ifadeleri yer aldı.
Avukat, çalınan paranın 03 Kasım 2021 tarihinden itibaren faiziyle iadesini talep etti.
Banka: Müşteri kendi bilgilerini paylaştı
Davalı banka, savunmasında sorumluluğu reddederek müşterilerin hesap güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Banka avukatları, “Dolandırıcılar, bankanın değil müşterinin tedbirsizliği sonucu bilgileri ele geçirmiştir” diyerek davanın reddini istedi.
İlk derece mahkemesi: Banka güvenlik zafiyeti gösterdi
Mahkeme, müşteriyle yapılan görüşme sırasında dolandırıcıların parayı çekmiş olmasına dikkat çekti. Kararda, bankanın işlem sırasında müşteriden onay almadığı, önceden yapılan işlemler hakkında bilgilendirme yapmadığı ve teknolojik güvenlik sistemlerinin yetersiz olduğu belirtildi.
Mahkeme, “Davacı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir, banka ise güvenlik yükümlülüğünü ihlal etmiştir” diyerek davayı kabul etti.
İstinaf kararı: Kusurun tamamı bankaya ait
Banka kararı istinafa taşıdı ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi, 29 Mayıs 2025 tarihli kararıyla başvuruyu kesin olarak reddetti.
Kararda, “Somut olayda kusurun tamamının davalı bankaya ait olacağı, hesapta bulunan paranın güvenliğini bankanın tam olarak sağlamakla yükümlü olduğu” vurgulandı. Böylece, tüketici mahkemesinin kararı onandı.
Çevik, parasını faiziyle geri aldı
Kararın kesinleşmesinin ardından, Çevik’in avukatı Kenan Maçoğlu yaptığı açıklamada, “Mahkeme, bankayı tam kusurlu buldu ve müvekkilim dolandırıcıların çaldığı 35 bin TL’yi faiziyle birlikte geri aldı” dedi.
Bu karar, banka dolandırıcılığı mağdurları için emsal oluşturacak nitelikte değerlendiriliyor.