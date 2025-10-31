https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/can-holding-sorusturmasinda-yeni-gelisme--iran-adalet-bakanligina-soruldu-1100642255.html

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: İran Adalet Bakanlığı'na soruldu

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: İran Adalet Bakanlığı'na soruldu

Sputnik Türkiye

Can Holding'e yönelik soruşturmada, savcılık holding yetkilileri hakkında İran'da soruşturma olup olmadığına yönelik İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T12:46+0300

2025-10-31T12:46+0300

2025-10-31T12:46+0300

türki̇ye

adalet bakanlığı

cumhuriyet başsavcılığı

can holding

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099276952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9a7dc18e60a1816783ee7c8fa54eda8.jpg

Can Holding'e yönelik soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Savcılık, İran'da holdinge ait bir tütün fabrikası olduğunun tespit edildiğini belirtirken, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorusunun yanıtını istedi. İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/can-holding-sorusturmasi-11-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1100340698.html

türki̇ye

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, can holding, i̇ran