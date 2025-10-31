https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/can-holding-sorusturmasinda-yeni-gelisme--iran-adalet-bakanligina-soruldu-1100642255.html
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: İran Adalet Bakanlığı'na soruldu
Can Holding'e yönelik soruşturmada, savcılık holding yetkilileri hakkında İran'da soruşturma olup olmadığına yönelik İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Can Holding'e yönelik soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Savcılık, İran'da holdinge ait bir tütün fabrikası olduğunun tespit edildiğini belirtirken, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorusunun yanıtını istedi. İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.
Can Holding'e yönelik soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Savcılık, İran'da holdinge ait bir tütün fabrikası olduğunun tespit edildiğini belirtirken, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorusunun yanıtını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.
Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.