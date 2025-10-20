Türkiye
Can Holding soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi
Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyonla gözaltına alınan 25 kişiden 11'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding'e yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
© AA / Murat Şengül
© AA / Murat Şengül
Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyonla gözaltına alınan 25 kişiden 11’i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding'e yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
