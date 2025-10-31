https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bati-medyasi-burevestnik-rusyanin-cephaneligini-abdnin-erisemeyecegi-bir-noktaya-tasidi-1100637506.html
Batı medyası: Burevestnik, Rusya'nın cephaneliğini ABD'nin erişemeyeceği bir noktaya taşıdı
Burevestnik kıtalararası seyir füzesi gibi yeni silahların, Rusya'nın stratejik cephaneliğini ABD'nin erişemeyeceği bir noktaya taşıdığı belirtildi 31.10.2025, Sputnik Türkiye
İtalyan gazeteci Giuseppe Masala, L’Antidiplomatico potarlı için kaleme aldığı yazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in test aşamasının sona erdiğini duyurduğu Burevestnik füzesini değerlendirdi.Masala, “Bu, füze menzili kavramını geçersiz kılan tam bir dönüm noktası. Ayrıca, balistik yörüngedeki füzeleri vurmak için tasarlanmış ancak yere yakın uçan füzelere karşı tamamen çaresiz olan tüm füze savunma sistemlerini de geçersiz kılıyor” diye yazdı.Burevestnik gibi ileri sistemlerin ve farklı sınıflardan hipersonik füzeler varlığının, Rusya'nın stratejik cephaneliğini ABD Savunma Bakanlığı’nın eski silahları için neredeyse erişilemez hale getirdiği kaydedilen yazıda şu uyarıya yer verildi:Moskova ile Washington arasında yeni bir anlaşma ihtimaline değinen Masala, ABD'nin bu alanda kaybettiği pozisyonun farkında olduğunu ancak bunu kabul etmemek için elinden geleni yapacağını belirterek şuna dikkat çekti:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını duyurmuştu.Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında nükleer motorla 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti. Uçuşun yaklaşık 15 saat sürdüğünü kaydetmişti.
