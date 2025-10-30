https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/turkiyenin-unlu-yerli-burger-markasiydi-iflasin-esigine-geldi--1100608147.html

Türkiye'nin ünlü yerli burger markasıydı: İflasın eşiğine geldi

30.10.2025

Türkiye’nin yerli burger markalarından biri olan Yesen Burger, yaşadığı mali sıkıntılar sonrası konkordato ilan etti. Enburger markası altında faaliyet gösteren şirkete mahkeme üç ay geçici mühlet verdi. Bu süre içerisinde toparlanamazsa iflas şirket iflas edebilir. 18 şubesi ve yüzlerce çalışanı varŞirket hakkında Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte üç konkordato komiseri de atandı. Sözcü'nün haberine göre İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine itiraz ederek şirketin mali yapısına ilişkin delillerini sunabilecek.2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla uzun yıllar boyunca yerli burger markaları arasında yer aldı. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan marka, 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu. Marka, son yıllarda büyüme stratejisi kapsamında her yıl 10 yeni şube açmayı planlıyordu.

