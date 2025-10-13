https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/temelleri-1948de-atilmisti-ayakkabi-devi-konkordato-ilan-ilan-etti-1100131142.html

Temelleri 1948'de atılmıştı: Ayakkabı devi konkordato ilan ilan etti

Türkiye'nin köklü ayakkabı markası Yeşil Kundura konkordato başvurusu yaptı. 13.10.2025

Türkiye'nin en eski ayakkabı markalarından biri olan Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösterdiği HK Kundura, konkordato ilan etti. Şirket 1948 yılından beri üretimini sürdürüyor. İsmini değiştirmiştiTürkiye'nin en eski ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura iflasın eşiğine geldi. Ekonomim'in haberine göre, yıl içerisinde yeni adıyla faaliyetine devam eden şirket, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato başvurusu yaptı.Mahkeme üç ay süre verdiİstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayındaki üç aylık geçici mühletin ardından iki ay daha iflas koruması alan şirketin bir sonraki duruşması Aralık 2025'te görülecek.

