Temelleri 1948'de atılmıştı: Ayakkabı devi konkordato ilan ilan etti
Temelleri 1948'de atılmıştı: Ayakkabı devi konkordato ilan ilan etti
Türkiye'nin köklü ayakkabı markası Yeşil Kundura konkordato başvurusu yaptı. 13.10.2025
Türkiye'nin en eski ayakkabı markalarından biri olan Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösterdiği HK Kundura, konkordato ilan etti. Şirket 1948 yılından beri üretimini sürdürüyor. İsmini değiştirmiştiTürkiye'nin en eski ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura iflasın eşiğine geldi. Ekonomim'in haberine göre, yıl içerisinde yeni adıyla faaliyetine devam eden şirket, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato başvurusu yaptı.Mahkeme üç ay süre verdiİstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayındaki üç aylık geçici mühletin ardından iki ay daha iflas koruması alan şirketin bir sonraki duruşması Aralık 2025'te görülecek.
Türkiye'nin köklü ayakkabı markası Yeşil Kundura konkordato başvurusu yaptı.
Türkiye'nin en eski ayakkabı markalarından biri olan Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösterdiği HK Kundura, konkordato ilan etti. Şirket 1948 yılından beri üretimini sürdürüyor.

İsmini değiştirmişti

Türkiye'nin en eski ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura iflasın eşiğine geldi. Ekonomim'in haberine göre, yıl içerisinde yeni adıyla faaliyetine devam eden şirket, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato başvurusu yaptı.

Mahkeme üç ay süre verdi

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayındaki üç aylık geçici mühletin ardından iki ay daha iflas koruması alan şirketin bir sonraki duruşması Aralık 2025'te görülecek.

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018'de yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme şirkete yönelik yeni haciz uygulanmasını yasaklamıştı. Şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını düzeltmişti. Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı.

