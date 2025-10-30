Türkiye
SDG, Suriye ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var
SDG, Suriye ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var
Suriye Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’in doğu kırsalındaki Tişrin Barajı çevresinde orduya... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Suriye Hükümeti, SDG’nin 'daha önce yapılan tüm anlaşmaları ve uzlaşıları hiçe sayarak' ordu mevzilerini hedef aldığı duyurdu.Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’in doğu kırsalındaki Tişrin Barajı çevresinde orduya ait bir noktayı güdümlü füzeyle hedef aldığını açıkladı. Saldırıda iki asker hayatını kaybetti, bir asker de ağır yaralandı.Bakanlık, saldırının 'imzalanan anlaşmaların açık bir ihlali' olduğunu ve bölgede sürdürülen ateşkes çabalarını tehdit ettiğini vurguladı.Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye ordusuna ait bir noktanın hedef alındığı iddialarını reddetti. Olayın bir mayın patlaması sonucu yaşandığını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/tsknin-irak-ve-suriyedeki-gorev-suresi-3-yil-daha-uzatildi-1100373077.html
SDG, Suriye ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var

00:18 30.10.2025 (güncellendi: 00:24 30.10.2025)
Suriye Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’in doğu kırsalındaki Tişrin Barajı çevresinde orduya ait bir noktayı güdümlü füzeyle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda iki asker hayatını kaybetti, bir asker de ağır yaralandı.
Suriye Hükümeti, SDG’nin 'daha önce yapılan tüm anlaşmaları ve uzlaşıları hiçe sayarak' ordu mevzilerini hedef aldığı duyurdu.
Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’in doğu kırsalındaki Tişrin Barajı çevresinde orduya ait bir noktayı güdümlü füzeyle hedef aldığını açıkladı. Saldırıda iki asker hayatını kaybetti, bir asker de ağır yaralandı.
Bakanlık, saldırının 'imzalanan anlaşmaların açık bir ihlali' olduğunu ve bölgede sürdürülen ateşkes çabalarını tehdit ettiğini vurguladı.
Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye ordusuna ait bir noktanın hedef alındığı iddialarını reddetti. Olayın bir mayın patlaması sonucu yaşandığını iddia etti.
