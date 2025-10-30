https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/sdg-suriye-ordusuna-saldirdi-olu-ve-yaralilar-var-1100600123.html

SDG, Suriye ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var

SDG, Suriye ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Suriye Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’in doğu kırsalındaki Tişrin Barajı çevresinde orduya... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Suriye Hükümeti, SDG’nin 'daha önce yapılan tüm anlaşmaları ve uzlaşıları hiçe sayarak' ordu mevzilerini hedef aldığı duyurdu.Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’in doğu kırsalındaki Tişrin Barajı çevresinde orduya ait bir noktayı güdümlü füzeyle hedef aldığını açıkladı. Saldırıda iki asker hayatını kaybetti, bir asker de ağır yaralandı.Bakanlık, saldırının 'imzalanan anlaşmaların açık bir ihlali' olduğunu ve bölgede sürdürülen ateşkes çabalarını tehdit ettiğini vurguladı.Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye ordusuna ait bir noktanın hedef alındığı iddialarını reddetti. Olayın bir mayın patlaması sonucu yaşandığını iddia etti.

