SDG, Suriye ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var
2025-10-30T00:18+0300
2025-10-30T00:18+0300
2025-10-30T00:24+0300
00:18 30.10.2025 (güncellendi: 00:24 30.10.2025)
Suriye Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep’in doğu kırsalındaki Tişrin Barajı çevresinde orduya ait bir noktayı güdümlü füzeyle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda iki asker hayatını kaybetti, bir asker de ağır yaralandı.
