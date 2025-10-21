https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/tsknin-irak-ve-suriyedeki-gorev-suresi-3-yil-daha-uzatildi-1100373077.html
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
Irak ve Suriye tezkere süresinin 3 yıl daha uzatılması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Irak’ta ve Suriye’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.CHP ve DEM Parti'nin "hayır" oyu verdiği tezkerenin, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin oylarıyla kabul edildiği bildirildi.
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
22:57 21.10.2025 (güncellendi: 23:53 21.10.2025)
Irak ve Suriye tezkere süresinin 3 yıl daha uzatılması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Irak'ta ve Suriye'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
CHP ve DEM Parti'nin "hayır" oyu verdiği tezkerenin, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin oylarıyla kabul edildiği bildirildi.