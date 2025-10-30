https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/rusyanin-poseidon-ve-burevestnik-denemeleri-batiya-karsi-caydirici-bir-mesaj-niteliginde-1100630141.html
‘Rusya’nın Poseidon ve Burevestnik denemeleri Batı’ya karşı caydırıcı bir mesaj niteliğinde’
‘Rusya’nın Poseidon ve Burevestnik denemeleri Batı’ya karşı caydırıcı bir mesaj niteliğinde’
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Al-Haj Ali, Rusya’nın son silah denemelerinin Batı’ya yönelik bir tehdit değil, önceden planlanmış caydırıcı bir stratejinin parçası olduğunu... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T19:43+0300
2025-10-30T19:43+0300
2025-10-30T19:43+0300
dünya
rusya
poseidon
poseidon insansız denizaltı aracı
burevestnik
uzman
yorum
avrupa
sputnik
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100617079_0:34:1772:1031_1920x0_80_0_0_a0fa7ed410eec4d7779e5b08e009a661.jpg
Lübnanlı Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ahmed Al-Haj Ali, Sputnik'e demecinde Rusya’nın yeni stratejik silah sistemleri, özellikle su altı aracı Poseidon ve Burevestnik füzesine ilişkin gerçekleştirdiği başarılı denemelerin, Moskova’nın mevcut tehdit ve meydan okumalar karşısında izlediği caydırıcılık ve denge politikası çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirtti.Al-Haj Ali yaptığı açıklamada, “Bu tür denemeler, Batı’daki ‘sıcak başları’ soğutmaya ve Rusya’ya karşı kolektif askeri baskı girişimlerine kesin bir yanıt vermeye hizmet ediyor. Bu, Moskova’nın askeri değil, stratejik bir tepkisidir” ifadelerini kullandı.Lübnanlı uzman, bu tür testlerin zamanı ve yerinin önceden planlandığını, dolayısıyla Rusya’nın bunları Batı’ya yönelik ani veya düşmanca bir niyetle gerçekleştirmediğini vurguladı:Al-Haj Ali ayrıca, birçok askeri analistin değerlendirmelerine göre Rusya’nın konvansiyonel ve stratejik güç dengesi bakımından tüm Avrupa ülkelerine üstünlük sağladığını belirtti.Uzman, “Rus ekonomisini ve siyasi konumunu zayıflatma girişimleri başarısız oldu. Üstelik bu durumun olumsuz sonuçlarını da bizzat Avrupalılar yaşıyor. Kısacası, ne için mücadele ettilerse onun bedelini şimdi kendileri ödüyorlar” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/putin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-komutanlarla-toplanti-yapti-1100478159.html
rusya
moskova
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100617079_176:0:1597:1066_1920x0_80_0_0_6d525530c37d5ed6040109b4b0289ff7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, poseidon, poseidon insansız denizaltı aracı, burevestnik, uzman, yorum, avrupa, sputnik, moskova, batı, tomahawk, abd
rusya, poseidon, poseidon insansız denizaltı aracı, burevestnik, uzman, yorum, avrupa, sputnik, moskova, batı, tomahawk, abd
‘Rusya’nın Poseidon ve Burevestnik denemeleri Batı’ya karşı caydırıcı bir mesaj niteliğinde’
Lübnanlı uzman Al-Haj Ali, Rusya’nın son silah denemelerinin Batı’ya yönelik bir tehdit değil, önceden planlanmış caydırıcı bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı.
Lübnanlı Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ahmed Al-Haj Ali, Sputnik'e demecinde Rusya’nın yeni stratejik silah sistemleri, özellikle su altı aracı Poseidon ve Burevestnik füzesine ilişkin gerçekleştirdiği başarılı denemelerin, Moskova’nın mevcut tehdit ve meydan okumalar karşısında izlediği caydırıcılık ve denge politikası çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirtti.
Al-Haj Ali yaptığı açıklamada, “Bu tür denemeler, Batı’daki ‘sıcak başları’ soğutmaya ve Rusya’ya karşı kolektif askeri baskı girişimlerine kesin bir yanıt vermeye hizmet ediyor. Bu, Moskova’nın askeri değil, stratejik bir tepkisidir” ifadelerini kullandı.
Lübnanlı uzman, bu tür testlerin zamanı ve yerinin önceden planlandığını, dolayısıyla Rusya’nın bunları Batı’ya yönelik ani veya düşmanca bir niyetle gerçekleştirmediğini vurguladı:
Rusya bu denemeleri, anlık gelişmelere tepki olarak değil, kendi caydırıcı kapasitesini güçlendirmeye yönelik kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak sürdürüyor. Bu, ‘Tomahawk’ füzelerinin olası sevkiyatlarına ya da Batı medyasının tehdit dolu kampanyalarına bir tepki değil; aksine, doğrudan askeri çatışmaya girmeden bunlara karşı koyma yöntemidir.
Al-Haj Ali ayrıca, birçok askeri analistin değerlendirmelerine göre Rusya’nın konvansiyonel ve stratejik güç dengesi bakımından tüm Avrupa ülkelerine üstünlük sağladığını belirtti.
Uzman, “Rus ekonomisini ve siyasi konumunu zayıflatma girişimleri başarısız oldu. Üstelik bu durumun olumsuz sonuçlarını da bizzat Avrupalılar yaşıyor. Kısacası, ne için mücadele ettilerse onun bedelini şimdi kendileri ödüyorlar” diye konuştu.