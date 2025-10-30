https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/rusyanin-poseidon-ve-burevestnik-denemeleri-batiya-karsi-caydirici-bir-mesaj-niteliginde-1100630141.html

‘Rusya’nın Poseidon ve Burevestnik denemeleri Batı’ya karşı caydırıcı bir mesaj niteliğinde’

30.10.2025

2025-10-30T19:43+0300

2025-10-30T19:43+0300

2025-10-30T19:43+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100617079_0:34:1772:1031_1920x0_80_0_0_a0fa7ed410eec4d7779e5b08e009a661.jpg

Lübnanlı Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ahmed Al-Haj Ali, Sputnik'e demecinde Rusya’nın yeni stratejik silah sistemleri, özellikle su altı aracı Poseidon ve Burevestnik füzesine ilişkin gerçekleştirdiği başarılı denemelerin, Moskova’nın mevcut tehdit ve meydan okumalar karşısında izlediği caydırıcılık ve denge politikası çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirtti.Al-Haj Ali yaptığı açıklamada, “Bu tür denemeler, Batı’daki ‘sıcak başları’ soğutmaya ve Rusya’ya karşı kolektif askeri baskı girişimlerine kesin bir yanıt vermeye hizmet ediyor. Bu, Moskova’nın askeri değil, stratejik bir tepkisidir” ifadelerini kullandı.Lübnanlı uzman, bu tür testlerin zamanı ve yerinin önceden planlandığını, dolayısıyla Rusya’nın bunları Batı’ya yönelik ani veya düşmanca bir niyetle gerçekleştirmediğini vurguladı:Al-Haj Ali ayrıca, birçok askeri analistin değerlendirmelerine göre Rusya’nın konvansiyonel ve stratejik güç dengesi bakımından tüm Avrupa ülkelerine üstünlük sağladığını belirtti.Uzman, “Rus ekonomisini ve siyasi konumunu zayıflatma girişimleri başarısız oldu. Üstelik bu durumun olumsuz sonuçlarını da bizzat Avrupalılar yaşıyor. Kısacası, ne için mücadele ettilerse onun bedelini şimdi kendileri ödüyorlar” diye konuştu.

2025

