Orban’dan Macaristan’daki rafineri yangınına ilişkin açıklama

Macaristan Başbakanı Orban, Szazhalombatta'daki petrol rafinerisine saldırı düzenlenmiş olabileceğini belirtti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar yetkililerin Rus petrolü kullanan Szazhalombatta'daki rafineride çıkan yangının ‘dışarıdan saldırı’ sonucu meydana gelmiş olma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.Facebook hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Orban, “Dün akşam İçişleri Bakanı'nın Szazhalombatta’daki petrol rafinerisinde meydana gelen olayla ilgili raporunu dinledim. Soruşturma tam hız devam ediyor. Bunun bir kaza mı, teknik bir arıza mı yoksa dışarıdan bir saldırı mı olduğunu henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.Orban, açıklamaya şöyle devam etti:Daha önce Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'ya ait ‘Drujba’ petrol boru hattını devre dışı bırakmasını umduğunu belirtmişti.

