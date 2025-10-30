https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/korotcenko-yeni-rus-stratejik-silahlarinin-basarili-testlerine-iliskin-haberler-dunya-capinda-guclu-1100628170.html

Korotçenko: Yeni Rus stratejik silahlarının başarılı testlerine ilişkin haberler dünya çapında güçlü bir etki yarattı

Rus askeri uzman Korotçenko, nükleer tahrikli Burevestnik füzesi ve Poseidon insansız su altı aracı gibi yeni Rus stratejik silahlarının başarılı testlerine... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer testleri yeniden başlatma kararını yorumladı.Korotçenko, “Sınırsız menzili olan Burevestnik seyir füzesi, ayrıca kıtalararası su altı menziline sahip nükleer düzenekli Poseidon otonom su altı aracı gibi yeni Rus stratejik silahlarının başarılı testlerine ilişkin haberler dünya çapında güçlü bir etki yarattı ve Rusya'nın stratejik taşıyıcıların geliştirilmesi ile ilgili umut verici yönler seviyesi bakımından herkesin önünde olduğunu gösterdi” diye konuştu.Trump'ın nükleer testleri yeniden başlatma kararının, diğer şeylerin yanı sıra şu anda küresel medyaya hakim olan Rusya haber gündemini engelleme girişimi de olabileceğini ifade etti.ABD'nin , savaşa hazır fakat eskimeye başlayan nükleer üçlüye sahip olduğuna dikkat çeken analist, şunları söyledi:

