Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-nukleer-silah-denemeleri-baslasin-1100602191.html
Trump: Nükleer silah denemeleri başlasın
Trump: Nükleer silah denemeleri başlasın
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin iddia edilen nükleer deneme programlarını gerekçe göstererek, Savaş Bakanlığı’na ABD’nin nükleer silah testlerine... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T04:51+0300
2025-10-30T04:51+0300
dünya
abd
savaş bakanlığı
nükleer
nükleer anlaşma
nükleer güç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100246131_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_d5b3897f9b7b9defc8bcdd7ab7ee3052.png
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretti.Trump, nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini söyledi.Açıklamayı Truth Social üzerinden yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-guney-kore-gumruk-vergilerinin-dusurulmesi-karsiliginda-abdye-350-milyar-dolar-odemeyi-kabul-1100600701.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100246131_66:0:1110:783_1920x0_80_0_0_289fadabe4185df317425e1d6642fc39.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, savaş bakanlığı, nükleer, nükleer anlaşma, nükleer güç
abd, savaş bakanlığı, nükleer, nükleer anlaşma, nükleer güç

Trump: Nükleer silah denemeleri başlasın

04:51 30.10.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin iddia edilen nükleer deneme programlarını gerekçe göstererek, Savaş Bakanlığı’na ABD’nin nükleer silah testlerine yeniden başlaması talimatını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretti.
Trump, nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini söyledi.
Açıklamayı Truth Social üzerinden yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

ABD, diğer tüm ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip. Bu, görevdeki ilk dönemimde, mevcut silahların tam yenilenmesi ve modernizasyonu da dahil olmak üzere gerçekleştirildi.

Bu silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim, ama başka bir seçeneğim yoktu!

Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada yer alıyor ancak beş yıl içinde dengeye gelebilir.

Diğer ülkelerin yürüttüğü nükleer test programları nedeniyle, Savaş Bakanlığı’na nükleer silahlarımızı eşit şartlarda test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç derhal başlatılacak.

Güney Kore'den ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
DÜNYA
Trump: Güney Kore gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti
00:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала