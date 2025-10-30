Trump: Nükleer silah denemeleri başlasın

ABD, diğer tüm ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip. Bu, görevdeki ilk dönemimde, mevcut silahların tam yenilenmesi ve modernizasyonu da dahil olmak üzere gerçekleştirildi.

Bu silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim, ama başka bir seçeneğim yoktu!

Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada yer alıyor ancak beş yıl içinde dengeye gelebilir.

Diğer ülkelerin yürüttüğü nükleer test programları nedeniyle, Savaş Bakanlığı’na nükleer silahlarımızı eşit şartlarda test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç derhal başlatılacak.