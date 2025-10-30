Trump: Nükleer silah denemeleri başlasın
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin iddia edilen nükleer deneme programlarını gerekçe göstererek, Savaş Bakanlığı’na ABD’nin nükleer silah testlerine yeniden başlaması talimatını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretti.
Trump, nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini söyledi.
Açıklamayı Truth Social üzerinden yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
ABD, diğer tüm ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip. Bu, görevdeki ilk dönemimde, mevcut silahların tam yenilenmesi ve modernizasyonu da dahil olmak üzere gerçekleştirildi.
Bu silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim, ama başka bir seçeneğim yoktu!
Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada yer alıyor ancak beş yıl içinde dengeye gelebilir.
Diğer ülkelerin yürüttüğü nükleer test programları nedeniyle, Savaş Bakanlığı’na nükleer silahlarımızı eşit şartlarda test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç derhal başlatılacak.