Depremlerin neden bitmediği ortaya çıktı: 'Ölü faylar dirildi'

Depremlerin neden bitmediği ortaya çıktı: 'Ölü faylar dirildi'

Sputnik Türkiye

Sındırgı merkezli depremlerin devam etmesiyle ilgili bölgede çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ölü fayların dirildiğini ifade etti. 30.10.2025

Balıkesir Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1'lik depremlerin ardından bölgede bilimsel çalışma yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Dağlık alanda birden fazla, 5-6 tane birbirini takip eden ovadan dağa doğru devam eden fay saptadık. Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor. Bu depremlerde bunu görüyoruz" dedi. Diri fay haritasında görülmeyen yeni fay hatları ortaya çıktıAynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çalışmalar kapsamında kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda, diri fay haritası üzerinde görülmeyen yeni fay hatları tespit ettiklerini anlattı. Bu fayların haritalanması için süreci başlattıklarını belirten Sözbilir, "O fayların hiçbiri şu an var olan 2013 tarihinde çizilen diri fay haritasında yer almıyordu. Dolayısıyla onlar çoğunlukla ölü fay sınıfındaki faylardı. İkinci deprem olunca tekrar bölgeye geldik" ifadesini kullandı.Ölü faylar 'stresle' dirildiSözbilir, çalışmaları yeniden dağlık alanda yoğunlaştırdıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Bölgede depremler neden bitmiyor?Belirlenen fay düzleminin depremin odak noktasındaki mekanizmayla uyuştuğunu belirten Sözbilir, "Şu anda fayları yüzeyde görüyoruz ama derine doğru 10 kilometreye kadar gidebiliyor ve oradaki strese bağlı olarak deprem üretebiliyor. Bölgedeki 5-6 fay birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretiyor. O yüzden depremler bir türlü bitmiyor" diye konuştu.Benzer büyüklükte deprem olabilir uyarısıProf. Dr. Sözbilir, fayın özellikleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:Sözbilir, tespit edilen fayın 3'te 2'lik kısmının kırıldığını, kalan 3'te 1'lik kısmının ise büyük bir deprem üretme olasılığının düşük olduğunu aktardı. Öte yandan Sındırgı'nın kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda tespit edilen fayın yüzeydeki kısmı görüntülendi.

