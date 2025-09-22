https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sindirgi-depremle-sarsiliyor-prof-dr-okan-tuysuzden-kritik-aciklama-burada-olagan-olmayan-olaylar-1099570879.html

Sındırgı depremle sarsılıyor, Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik açıklama: 'Burada olağan olmayan olaylar var'

Sındırgı depremle sarsılıyor, Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik açıklama: 'Burada olağan olmayan olaylar var'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos akşamı yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası sarsıntılar sürüyor. Bölgede gece 00.05’te 4.9, saat 12.02’de 4.5 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Özellikle İstanbul ve İzmir’de de hissedilen bu sarsıntılar endişe yarattı.Tüysüz: 'Alışılageldik bir durum değil'NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede yaşanan artçılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüysüz, “10 Ağustos’tan bu yana 10 bin 50 civarında deprem oldu. Bu sayı, 6.1 büyüklüğünde bir deprem için alışılageldik değil” dedi.Artçıların dağılımına dikkat çeken Tüysüz, “Depremlerin önemli bir kısmı ana şokun güneyinde kümeleniyor. Bu da alışılageldik bir durum değil” ifadelerini kullandı.'Olağan olmayan olaylar var'Tüysüz, bölgede farklı ihtimallere işaret ederek şunları söyledi:“Sındırgı’nın güneyinde, bugünkü depremin de meydana geldiği alanda ya yüzeyde göremediğimiz faylar var, ya jeotermal sıcak su hareketleri söz konusu, ya da magma hareketleri var. Burada bilmediğimiz bazı olağan olmayan olaylar var.”Tüysüz, bu durumun anlaşılması için yeraltı çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.Daha büyük deprem bekleniyor mu?Bölgedeki artçıların 40 gündür sürdüğünü belirten Tüysüz, “Olasılıkla birkaç ay daha devam edecekler. Ancak büyük deprem yaratacak bir fay olsaydı, yüzeye çıkar ve belirlenirdi” dedi.Son olarak Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Beklentimiz büyük bir deprem olmaksızın, bu sarsıntıların sürmesidir. 6.1’den daha büyük bir deprem ortaya çıkacağı kanaatinde değilim” ifadeleriyle vatandaşların en çok merak ettiği soruya yanıt verdi.

