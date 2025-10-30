Bakan Yerlikaya duyurdu: 524.5 milyonluk yasa dışı bahis ağı çökertildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bakan-yerlikaya-duyurdu-5245-milyonluk-yasa-disi-bahis-agi-cokertildi-1100607673.html
30.10.2025
Yasa dışı bahis ve siber suçlara yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 524,5 milyon TL'lik para trafiği tespit edilirken, 5 araç ve 410 banka hesabına el konuldu. Operasyonda 32 kişi yakalandı. 524.5 milyon TL'lik hesap hareketi ortaya çıkarıldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve siber suçlara yönelik yürütülen geniş çaplı operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüphelinin yakalandığını belirtti.Sinop merkezli olarak İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçları kapsamında 32 kişi gözaltına alındı. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.5 araç ve 410 banka hesabına el konulduSoruşturma kapsamında şüphelilere ait 5 araç ile 410 banka hesabına el konuldu.Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
