https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/hakemlere-yonelik-bahis-sorusturmasi-bassavciliktan-aciklama-1100565404.html

Hakemlere yönelik bahis soruşturması: Başsavcılıktan açıklama

Hakemlere yönelik bahis soruşturması: Başsavcılıktan açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı iddialarına ilişkin yürütülen... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T00:52+0300

2025-10-29T00:52+0300

2025-10-29T00:52+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

savcılık

adliye

i̇stanbul bölge adliye mahkemesi

çağlayan

çağlayan adliyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eb9af8536d91c3cdd8c305d58c981.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 152 hakemi bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, “Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF’nin kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısı doğrultusunda, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil eden eylemlerin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma; Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız iş birliğiyle devam etmektedir” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/galatasaraydan-zorbay-kucuk-paylasimi-artik-herkes-farkinda-1100564733.html

türki̇ye

i̇stanbul

çağlayan

çağlayan adliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, savcılık, adliye, i̇stanbul bölge adliye mahkemesi, çağlayan, çağlayan adliyesi