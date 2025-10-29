Türkiye
Hakemlere yönelik bahis soruşturması: Başsavcılıktan açıklama
Hakemlere yönelik bahis soruşturması: Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı iddialarına ilişkin yürütülen... 29.10.2025
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 152 hakemi bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, “Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF’nin kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısı doğrultusunda, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil eden eylemlerin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma; Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız iş birliğiyle devam etmektedir” denildi.
00:52 29.10.2025
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
© AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 152 hakemi bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, “Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF’nin kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısı doğrultusunda, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil eden eylemlerin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma; Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız iş birliğiyle devam etmektedir” denildi.
