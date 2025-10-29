https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/hakemlere-yonelik-bahis-sorusturmasi-bassavciliktan-aciklama-1100565404.html
Hakemlere yönelik bahis soruşturması: Başsavcılıktan açıklama
Hakemlere yönelik bahis soruşturması: Başsavcılıktan açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı iddialarına ilişkin yürütülen... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T00:52+0300
2025-10-29T00:52+0300
2025-10-29T00:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
savcılık
adliye
i̇stanbul bölge adliye mahkemesi
çağlayan
çağlayan adliyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eb9af8536d91c3cdd8c305d58c981.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 152 hakemi bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, “Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF’nin kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısı doğrultusunda, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil eden eylemlerin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma; Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız iş birliğiyle devam etmektedir” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/galatasaraydan-zorbay-kucuk-paylasimi-artik-herkes-farkinda-1100564733.html
türki̇ye
i̇stanbul
çağlayan
çağlayan adliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f82fc1834e58902ba638d760a550cf3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, savcılık, adliye, i̇stanbul bölge adliye mahkemesi, çağlayan, çağlayan adliyesi
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, savcılık, adliye, i̇stanbul bölge adliye mahkemesi, çağlayan, çağlayan adliyesi
Hakemlere yönelik bahis soruşturması: Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 152 hakemi bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, “Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bazı hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF’nin kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısı doğrultusunda, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil eden eylemlerin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma; Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız iş birliğiyle devam etmektedir” denildi.