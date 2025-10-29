Türkiye
Zeynep Sönmez, Chennai Açık’ta ikinci tura yükseldi
Zeynep Sönmez, Chennai Açık’ta ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 turnuvasında tek kadınlarda ikinci tura çıktı.
Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 turnuvasında milli tenisçi Zeynep Dönmez korta çıktı.Turnuvada ilk kez 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden Sönmez, Tatiana Prozorova'yı 7-5, 6-4'lük setlerle mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.Ay-yıldızlı tenisçi, ikinci turda yarın Taylandlı Lanlana Tararudee'yle korta çıkacak.
© AAMilli tenisçi Zeynep Sönmez
© AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hindistan’ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 turnuvasında tek kadınlarda ikinci tura çıktı.
Hindistan’ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 turnuvasında milli tenisçi Zeynep Dönmez korta çıktı.
Turnuvada ilk kez 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden Sönmez, Tatiana Prozorova’yı 7-5, 6-4’lük setlerle mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Ay-yıldızlı tenisçi, ikinci turda yarın Taylandlı Lanlana Tararudee'yle korta çıkacak.
